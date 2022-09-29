شباب أسيوط يردون الجميل لمدارس المحافطة: «اتعلمنا فيها وبإيدينا نجملها»

في لفتة طيبة لرد الجميل للمدارس التي درسوا وتعلموا فيها، نظم شباب قرية مجريس التابعة لمركز صدفا في محافظة أسيوط، مبادرة «مدارسنا مسئوليتنا» لتنظيف مدارس القرية قبل بدء العام الدراسي، لمواجهة نقص العمالة بالمدارس.

المبادرة التي نظمها شباب جمعية «بأيدينا نطورها لتنمية المجتمع» بقرية مجريس نالت إعجاب الجميع، لما بذلوه في نظافة المدارس وحرصهم على نظافة تلك المدارس.

مبادرة «مدارسنا مسئوليتنا» لنظافة المدارس

وقال عاطف عرفات، مدير الجمعية المشاركة بالشباب خلال حديثه لـ«الوطن» إن المبادرة دشنت لأن عدد العمال بالمدارس قليل جدا، مضيفا: «كمان مينفعش يبدأ العام الدراسي والطالب يلاقي فصله كله تراب وقمامة».

وأكمل: «من هنا قرر شباب القرية تنفيذ المبادرة لتنظيف مدارس قرية مجريس بمركز صدفا وبدوا بالمدرسة الإعدادية اليوم و تنظيف للفصول والمعامل والسبورات والأبواب والشبابيك والاسقف بالتعاون مع عبدالناصر بركات مدير المدرسة الإعدادية بمجريس».

رد الجميل للمدارس الذي تعلموا بها

وأضاف مدير الجمعية أن المبادرة تهدف لنشر الوعي بأهمية دور الفرد في تنمية المجتمع، وفي نفس الوقت بنمي فكرة رد الجميل، وأن الشباب اللي نفذهما خريجي المدرسة وواجب عليهم يساعدوا في نظافتهم، وخلال الفترة المقبلة نعمل على توعية التغيرات المناخية لطلاب المدارس.

وأشار عاطف عرفات، إلى أن المدارس المستهدفة بمبادرة الجمعية بقرية مجريس مدرستين بالمرحلة الإعدادية بالقرية، ومدرسة جزيرة مجريس، جرى انتهاء اليوم من المدرسة الإعدادية، وشملت الأعمال تنظيف المدرسة والحوائط والسبورة ورفع القمامة، وغدا نستكمل في جزيرة مجريس.