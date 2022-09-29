سامسونج مصر تقدم خدمة عملاء فريدة من نوعها لدعم جميع المستخدمين وتطرح خدمة التواصل بلغة الإشارةالقاهرة

تتبنى رؤية سامسونج مصر للإلكترونيات دائماً إنشاء تقنية مفيدة للإنسانية في ابتكاراتها، للمساعدة في تحسين جودة حياة المستخدمين، وتشمل هذه الرؤية تقديم الدعم عن بعد للعملاء، وليس فقط في مراكز خدمة العملاء، بالتالي قدمت سامسونج أكثر من طريقة لتقديم الدعم للمستخدمين من ضمنها التواصل عن طريق رسائل WhatsApp ومكالمات الفيديو التي يتحدث فيها ممثلين خدمة العملاء عن طريق لغة الإشارة لتسهل على مستخدميها عملية التواصل.

وفي إطار هذه الرؤية فقد خصصت سامسونج خدمة خاصة لذوي الأولوية، تشمل أتاحه الأولويه لهم فى تقديم الدعم من خلال رقم خاص يحصلون عليه بالأضافه الى مقاعد خاصة بهم مراكز خدمة العملاء.

فضلًا عن مجهودات الشركة في توفير خدمات صديقة للبيئة مثل تقديم خدمة الإيصال الإلكتروني Eco Paper Free لتوفير استخدام الورق واستخدام عبوات صديقة للبيئة Eco Packing لتوصيل قطع الغيار لفروع الصيانة.

و أضاف بيشوى أديب مدير قطاع خدمة العملاء أن شركة سامسونج مصر للألكترونيات المحدودة تسعى دايما لدعم توجه الدوله للحفاظ على البيئه و لتحقيق هدفها أن تصبح رائدة في تقديم تكنولوجيا صديقة للبيئه, حيث تقدم سامسونج خدمة التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية Box Eco، وهو صندوق متوفر في فروع خدمة عملاء سامسونج للمحمول، مما يمكن العملاء من وضع هواتفهم المحمولة التي لم تعد مستخدمة داخله، وفي المقابل يحصل العميل على قسائم شراء تتيح له فرصة شراء منتجات سامسونج من المتجر الإلكتروني، وهو ما يتوافق مع رؤية الشركة في إبتكار تكنولوجيا تفيد البيئة وتساهم في تعزيز تجربة المستخدمين.

وتأتي فكرة إنشاء Box Eco لدعم إمكانية إعادة تدوير الهواتف غير المستخدمة المصنوعة من مواد يمكن الاستفادة منها، وحث المستخدمين على أن يصبحوا أكثر وعياً بالقضايا البيئية، هذا الي جانب مبادرات أخري أبرزها مبادرة العلبة صديقة البيئة Eco Packaging المصنعة من مواد قابلة للتدوير، وتهدف إلى توصيل الهواتف للمستخدمين داخل عبوات متعددة الاستخدام، حيث يمكن للمستهلكين استخدامها في الأغراض المختلفة، وتعمل هذه الاستراتيجية الذكية على تقليل نسبة النفايات من خلال إطالة دورة حياة الصندوق.