اتهام 3 أشخاص بينهم فتاة بسرقة معدات تصوير من شاب في سوهاج

استولى 3 أشخاص بينهم فتاة على معدات تصوير خاصة بأحد الأشخاص من مدينة قنا داخل مركز أخميم بمحافظة سوهاج بالإكراه، حيث شل أحدهم حركته ليحصل الآخرون على المعدات ويفرون هاربين.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد ورود إخطارا من مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج، بوجود سرقة بالإكراه داخل دائرة المركز.

شابان وفتاة وراء الحادث

وتبين بالفحص قيام المدعو «حسين م» من محافظة قنا، يعمل مصور، بتحرير بلاغ بتعرضه للسرقة بالإكراه والاستيلاء على معدات التصوير الخاصة به في دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

واتهم الشاكي في محضر الشرطة، 3 أشخاص بينهم فتاة، بسرقة الكاميرا ومعدات التصوير الخاصة به، وأدلى بأوصافهم، حيث تواصلوا معه للعمل بسوهاج.

تشكيل فريق لكشف غموض الواقعة

وفور تلقي البلاغ تشكلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، للوصول إلى مرتكبي الحادث، وتكثف مباحث مديرية أمن سوهاج جهودها للوصول إلى الجناة.

وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية المتوقعة

وقال المحامي علاء عمر لـ«االوطن»، إن عقوبة السرقة بالإكراه تبدأ من السجن المشدد من 3 سنوات حتى 7 سنوات، وفقا لملابسات الحادث، وإثبات علاقة المتهمين سويا، وذلك لإثبات أنه تشكيل عصابي أو عملية فردية.