حبس خادمة بتهمة سرقة مبلغ مالى من داخل شقة بمصر القديمة

أمرت جهات التحقيق حبس سيدة 4 أيام لاتهامها بسرقة مبلغ من داخل منازل فى منطقة مصر القديمة، بعدما تمكن رجال الشرطة من إلقاء القبض على المتهمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة.

بلاغ الى رجال الشرطة

بداية الواقعة التي شهدتها منطقة مصر القديمة بالقاهرة، كانت بلاغ إلى رجال الشرطة من أحد الأشخاص يفيد اكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل شقته، واتهم الخادمة الخاصة به بسرقة المبلغ المالي، وعقب ورود البلاغ وبالانتقال والفحص تبين أن الخادمة تقيم فى منطقة 15 مايو بالقاهرة.

وبتكثيف التحريات تبين أنها وراء ارتكاب الواقعة وسرقة المبلغ المالى، وتم القبض عليها واقتيادها إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

القبض على المتهمة

وعقب القبض على المتهمة ومواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة وسرقة المبلغ المالي، كما أنها ارتكبت واقعة سابقة من نفس الشخص وأرشدت عن المبالغ.

وأوضح حسام صفوت المحامي في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون حدد عقوبة ارتكاب جريمة السرقة، وتُصنف على أنها جناية ويعاقب عليها بالسجن المؤبد إذا توافرت شروط خمسة حددتها المادة 313.

وأشار «صفوت» إلى أن جريمة السرقة تعد جنحة إذا لم يتوافر فيها الظروف المشددة، ويعاقب عليها بالحبس طبقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.