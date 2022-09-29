القومي للإعاقة: فوز الرئيس بجائزة الأولمبياد الخاص اعتراف دولي بأهمية دور مصر

أكدت إيمان كريم رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن حصول الرئيس على الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص العالمي دليل على ريادة الدولة المصرية وتقدمها في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الجائزة تعد من بين أرفع الجوائز التي تمنح للرؤساء والملوك، وأصحاب الأيادي البيضاء في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعد اعترافا من المجتمع الدولي بمكانة الدولة في ملف الإعاقة.

وأضافت رئيس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لـ«الوطن» أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جاءت على رأس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، معربة عن سعادتها البالغة بحصول الرئيس على الجائزة، فالدولة المصرية تثبت مع مرور الوقت مدى تحضرها.

إيمان كريم: أول مرة نعترف بحقوق تلك الفئة بشكل حقوقي وليس تعاطفيا

ولفتت إلى أن الرئيس أولى ملف ذوي الاحتياجات الخاصة اهتماما بالغا منذ توليه القيادة، بداية من الدستور الذي جاء متضمنا استحقاقات في البنود السبعة الموجودة لحقوق الانسان من بينها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فلأول مرة نعترف بحقوق تلك الفئة بشكل حقوقي، وليس تعاطفيا، إلى جانب الانتصار الأكبر الذي تلخص في إصدار القانون 10 لسنة 2018، والذي جاء متضمنا كل الاستحقاقات التي حصل عليها ذوو الإعاقة، ومشاركتهم بشكل شخصي، والذي كان لهم دور كبير في إصدار هذا القانون ولائحته باعتبارهم أكثر دراية بمشاكلهم وحلولها.

وتابعت: «كما حصل ذوو الإعاقة على التمكين الرياضي، فلأول مرة في تاريخ مصر يكون هناك تنظيم بطولة دولية لكرة اليد على الكراسي، والذي حدث خلال الأسبوع الماضي، فلأول مرة منتخبنا القومي يشارك في هذه البطولة، فضلا عن جهود القيادة السياسية في تقديم الدعم في مجالات النقل العام والمواصلات، التعليم الدامج، ومجال الصحة، والذي وضع معايير جديدة من شأنها اكتشاف مبكر للإعاقات وعلاجها في سن مبكرة، فضلا عن توفير أدوات وأجهزة طبية مساعدة لذوي الاعاقات، بخلاف إنشاء مصنع وطني لتصنيع الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، لتصبح مصر الرائدة في هذا المجال بالوطن العربي».

القيادة السياسية تبذل جهودا كبيرة في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة

واختتمت رئيس القومي للإعاقة حديثها بأن القيادة السياسية تبذل جهودا كبيرة في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، من بينها صندوق دعم ذوي الإعاقة «قادرون باختلاف» الذي تأسس مؤخرا، والذي من شأنه اكتشاف الأبطال والمهارات ودعمهم، فضلًا عن العديد من الاختصاصات، مؤكدة أن المجلس يفخر باعتراف المجتمع الدولي بدور مصر الحضاري لدعمها لذوي الإعاقة، وهذا انعكس على حصول الرئيس على الجائزة.