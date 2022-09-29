جهود الدولة المصرية لدعم ذوي الهمم.. «دمج وتمكين ومشاركة»

جهود كبيرة تبذلها الدولة لدعم ذوي الهمم، والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير كل السبل اللازمة لهم، للحصول على جميع حقوقهم، من خلال مبادرات وتشريعات وتوجيهات رئاسية.

2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة

أطلقت في عام 2016 المبادرة الرئاسية «دمج.. تمكين.. مشاركة» لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم، بحسب تقرير أذاعته فضائية EXTRA NEWS.

تخصيص مقاعد بالبرلمان

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي تخصيص عام 2018 ليكون عام ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، وخصصت الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة نسبا لتمثيلهم الدائم داخل مجلس النواب.

مشاركة في منتدى شباب العالم

وشهدت منتديات شباب العالم مشاركة واسعة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ووجه الرئيس السيسي بتقديم الدعم لموارد صندوق «عطاء» لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بمقدار 100 مليون جنيه.

بطاقة الخدمات المتكاملة

وأطلقت الدولة بطاقة الخدمات المتكاملة من بين العديد من المبادرات لدعم حقوق ذوي الهمم في شتى المجالات، وخصصت نسبة 5% من الوحدات السكنية للأشخاص ذوي الهمم ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.

تطبيق معايير كود الإتاحة

وعملت الدولة على تطبيق معايير «كود الإتاحة» لتسهيل الطرق وحركة السير لذوي الهمم.