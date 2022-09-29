رئيس الأولمبياد الخاص: جائزة الرئيس السيسي نتيجة جهوده في ملف ذوي الهمم

قال الدكتور هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري، إن الجائزة التي تسلمها الرئيس عبدالفتاح السيسي من اللجنة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي جاءت تقديرا لمجهوداته، مشيرًا إلى أن المنظمة عالمية لرعاية ذوي الإعاقة الذهنية رياضيًا واجتماعيًا ونفسيًا، ولديها فروع في 180 دولة على مستوى العالم.

محمود: لجنة الأولمبياد الخاص تجتمع سنويا لاختيار شخصية عامة

وأضاف «محمود»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن مجلس إدارة اللجنة الدولية للأولمبياد الخاص يجتمع سنويا لاختيار شخصية عامة ويتقدم للمسابقة عدد ضخم من الشخصيات بتقرير لما جرى إنجازه لذوي الإعاقة.

محمود: جرى إرسال الجائزة وتسلمها الرئيس بنفسه

واستطرد: «الحمد لله تقرير مصر اتعرض السنة دي وخد موافقة بالإجماع من كل أعضاء مجلس الإدارة، وهو أن الرئيس السيسي المستحق الأول لجائزة هذا العام، وجرى إرسال الجائزة له وسلمها له المهندس أيمن عبدالوهاب رئيس الأولمبياد الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وأوضح أن الرئيس السيسي حاز على إجماع كافة المصوتين في اللجنة لفوزه بالجائزة المستحقة، وذلك نظرا لما تم إنجازه لذوي الإعاقة: «أنا بشتغل مع ذوى الإعاقة من عام 2003، ومحصلش كمية الحاجات اللي حصلت خلال السنين دي، بقدر جدا ما تم إنجازه في عهد الرئيس السيسي».

وتابع: «الرئيس السيسي ساعد في إصدار القانون الخاص بحماية ذوي الإعاقة، وكان من المهم صدوره، وبقالنا سنين بنطالب بيه، وده أعطى لهم الكثير من المزايا، كما تم إنشاء صندوق يخص ذوي الإعاقة ويمول من جهات عديدة».