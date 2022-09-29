برلماني: جائزة الأولمبياد الدولية تتوج جهود الرئيس السيسي في دعم ذوي الهمم

أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، التي تعد من أرفع الجوائز التي تمنح للملوك والرؤوساء وأصحاب الأيادي البيضاء، على رعاية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديراً لما يقدمونه من دعم لهم، وهو ما فعله الرئيس لذوي الهمم الذين كانوا يعانون من التهميش.

وقال "سالم"، في بيان له، إن إنجازات الرئيس السيسى لصالح ذوي الهمم كثيرة ففي عهده انتهى التهميش وجرى دمجهم في المجتمع، وكان إعلان 2018 كعام خاص لذوى الاحتياجات الخاصة؛ بمثابة انطلاقة لهم حتى يحصلون على حقوقهم، وبالفعل جرى التوسع بإنشاء بمراكز التأهيل وإقرار قوانين وتشريعات داعمة لهم.

انتصارات الدولة المصرية في عهد السيسي

وأضاف أن الدولة المصرية حققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انتصارات عديدة لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة، وكانت البداية من الدستور المصري وعملية إعداده عام 2014، إذ نص صراحة ولأول مرة، على اشتراط تمثيل ذوى الاحتياجات الخاصة داخل أول مجلس النواب يجرى تشكيله وانتخابه بعد العمل بأحكام الدستور، ليتولى نقل هموهم إلى السلطة التشريعية بما يمكن من اتخاذ خطوات تسمح بدعمهم ودمجهم.

ومنذ ذلك الحين، بحسب "سالم"، لم تتوقف المبادرات الرئاسية في دعم وتمكين ذوي الهمم، إلى أن جاء عام 2018، ليعلن الرئيس، أنه عام خاص لذوي الإعاقة في مصر، في خطوة إنسانية عظيمة، تؤكد رعاية الدولة المصرية لهذه الفئة، وانحيازها الواضح لذوى القدرات الخاصة، ورفع التهميش الذي عانوه طوال العقود الماضية، وحينها أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لذوى الاحتياجات الخاصة، خلال مشاركته فى احتفالية "قادرون باختلاف"، التي نظمها الاتحاد الرياضي المصرى للإعاقات الذهنية عام 2018.

تمثيل مشرف لذوي الهمم في مؤتمرات الشباب

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جرى التحاور مع الشباب من خلال تنظيم مؤتمرات على مستوى المحافظات المختلفة، ولم يخل مؤتمر واحد من تمثيل مشرف لذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة من المشاركة في حضور مؤتمرات الشباب وتقديم آرائهم وأطروحاتهم المختلفة إزاء كافة القضايا المطروحة للنقاش، فضلا عن تقديم الدعم الكامل لهم.

وفى سبتمبر 2019، افتتح رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة، الذى أنشأته وزارة الداخلية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والشباب والرياضة، ويعد من أكبر مراكز تأهيل الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة عربياً وإفريقياً، فضلًا عن جهود وزارة التربية والتعليم في العمل على دمج ذوى القدرات الخاصة فى المدارس.

وإلى جانب الجهود والمبادرات الرئاسية والحكومية، كان لمجلس النواب دور فعال ومحوري في سبيل دعم أصحاب الاحتياجات الخاصة، بناء على توجيهات وتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها إقرار مشروع قانون ذوي الإعاقة، وموافقة مجلس الوزراءعلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، تيسيرا عليهم.