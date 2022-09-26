شاب ينصب فخا لإجبار «نجار» على رد الشبكة بعد فسخ خطبة ابنته.. الشرطة تتدخل

رفض رجل في نهاية العقد الرابع من عمره، رد الشبكة لخطيب ابنته عقب فسخ الخطبة، لكن الأخير لما يهدأ وفكر في حيلة ليستدرجه بها لإجباره على ردها، فأوهمه بمعاونة آخرين، بوجود عمل له بأحد العقارات في مجال النجارة، وبعدها تمكنوا من الشجار معه، بعد نشوب مشادة كلامية، قبل أن يستغيث الجيران بالأمن لفضها.

وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وبمواجهة الطرفين تبادلوا الأتهامات فيما بينهم، واعترفوا بفعلتهم، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية.

بداية البلاغ من أهالي المنطقة

ورد بلاغ من أهالي إحدى المناطق أكتوبر بوجود مشاجرة بين طرفي المشاجرة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتم ضبط كلًا طرفي المشاجرة الطرف الأول، «سيف» 24 سنة، وصاحب مغسلة سيارات 25 سنة، وصاحب مغسلة سيارات، 27 سنة، وسائق 30 سنة، والطرف الثاني، نجار 48 سنة، مقيم رحارة دحروج مركز دسوق بكفر الشيخ، ومطلوب التنفيذ عليه في 12 قضية بين إيصالات أمانة وضرب وتبديد.

مشاجرة بسبب رد الشبكة

تبين أن سبب المشاجرة، أنه كان هناك خطبة سابقة بين المتهم الأول لكريمة «النجار»، منذ حوالي 5 أشهر، لكنهما فسخا الخطبة، ولم يعيد الطرف الثاني الشبكة، التي تبلغ قيمتها 15 ألف جنيه، وبعدها اتفق الشاب مع باقي الأطراف، على استدراج والد الفتاة بالمكان الذي ورد منه البلاغ، بادعاء وجود عمل له باحد العقارات فـي مجال النجارة، وعندما حضر حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينهم، على أثرها استغاث الأهالي بالشرطة.

تحريات المباحث

كشفت تحريات رجال المباحث بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ورئيس المباحث مصطفى كمال، أن سبب المشاجرة، رفض الطرف الثاني رد الشبكة للطرف الأول، وبمواجهة الطرفين أيدوا ما جاء بالفحص، وتبادلوا الاتهامات فيما بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.