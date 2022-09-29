حبس شخص بتهمة استغلال الأحداث والتسول بالأطفال في مصر القديمة

أمرت جهات التحقيق بحبس أحد الأشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة استغلال الأحداث في أعمال التسول، واستجداء المارة والاستيلاء على متعلقاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض.

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارًا يفيد بإلقاء الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مصر القديمة، القبض على أحد الأشخاص له معلومات جنائية، بتهمة استغلال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذًا من إحدى المناطق بدائرة القسم مسرحًا لممارسة ذلك النشاط.

اعتراف المتهم بالواقعة

وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات اللازمة، جرى استهداف المتهم والقبض عليه وبحوزته سلاح أبيض وبصحبته 3 أطفال، وبسؤالهم أقروا بما جاء بالتحريات، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي وحيازته للسلاح للاستيلاء على متحصلات المجني عليهم كرهًا عنهم.

العقوبة المتوقعة للمتهم

ومن جانبه، أوضح المحامي محمد ثابت في حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 291 من قانون العقوبات، نصت على أن كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، يُعاقب عليها الشخص بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.