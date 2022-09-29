وزير الشباب يحضر مباراة في بطولة دوري أبطال أوروبا بإسبانيا (صور)

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، مباراة كرة اليد بين فريق برشلونة الإسباني، وفريق RK Celje من سلوفانيا، على هامش زيارته للمملكة الإسبانية، وفى إطار تلبية دعوة مسئولى برشلونة، لحضور مبارة الفريق الكتالوني، ضمن منافسات بطولة أوروبا لكرة اليد.

الوزير يشيد بالمستوى المتميز للصالة المغطاة المستضيفة للمباراة

أشاد وزير الرياضة بالمستوى المتميز للصالة المغطاة المستضيفة للمباراة، وتنوع البنية الرياضية التابعة لنادى برشلونة الإسباني، والتى تخدم مختلف فرق النادى، والتنظيم الجيد لدخول الجماهير، والتشجيع المثالى للفريقين طوال دقائق المباراة.

صبحي: تميز كرة اليد المصرية على مستوى جميع المنتخبات الوطنية

ثمن الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة المستوى الرائع الذى تقدمه فرق منتخبات اليد فى دورى أبطال أوروبا، مشيراً -فى ذات الوقت- إلى تميز كرة اليد المصرية على مستوى جميع المنتخبات الوطنية، والإنجازات التى تحققها في مختلف المحافل، وكذا مستوى الفرق المصرية في المنافسات المحلية والقارية.

حضر المباراة مجموعة من مسئولى إدارة نادى برشلونة الإسبانى، ومدير تسويق النادى، وأحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفاعليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة وسط حضور مجموعة من مشجعى الفريقين.

وكان وزير الشباب والرياضة، وصل صباح اليوم، إلى المملكة الإسبانية، في زيارة تستغرق يومين، وسيقوم خلال اليومين بعقد مجموعة من المباحثات مع عدد من المسئولين الأسبان في إطار تضافر الجهود وتعزيز العلاقات الدبلوماسية وتبادل الخبرات على صعيد إدارة الإستادات والمنشآت الرياضية، في الوقت الذي بدأ فيه الوزير زيارته لأسبانيا، بتفقد ملعب «الكامب نو» بمدينة برشلونة، والمتحف الرياضى، والمناطق الخدمية بالملعب من غرف تغيير الملابس، والمدرجات، والمركز الإعلامي، وذلك برفقة عدد من مسئولى الإستاد ومدير التسويق، وأحمد عبد الخالق مدير عام السياحة والفاعليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.