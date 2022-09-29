نائبة: فوز الرئيس بالجائزة الدولية للأولمبياد الخاص تكريم له مذاق خاص

أعربت النائبة سميرة الجزار، عن سعادتها بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وحصوله على الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي (البارالمبية) والتي تعد من أرفع الجوائز التي تمنح للملوك والرؤساء على رعاية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديرا لما يقدمه من دعم لهم، واصفة إياه بأنه إنجاز جديد وتكريم ذو مذاق خاص.

دعم الرئيس ساعد ذوي الهمم على حصد ميداليات ومراكز متقدمة

وأكدت النائبة سميرة الجزار أن هذا التكريم يعكس مدى الاهتمام الذى يوليه السيسي لذوى الهمم بشكل عام، ورعايته للرياضيين منهم بشكل خاص، والعمل الجاد على مساندتهم وتشجيعهم حتى حصدوا عددا من الميداليات والمراكز المتقدمة.

سميرة الجزار تشيد بأداء الرياضيين من ذوي الهمم وتحديهم للعوائق

كما أشادت النائبة سميرة الجزار بأداء أبنائنا الرياضيين من ذوي الهمم وبعزيمتهم القوية وتحديهم لظروفهم، وعدم استسلامهم لأي عوائق وما حققوا من نجاحات باهرة ورفعهم راية مصر عاليا وتشريفها في مختلف المسابقات الإقليمية والدولية مشددة على دعمها المطلق لهم.