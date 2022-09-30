إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في الضواحي ببورسعيد

أصيب شخص بإصابات خطيرة بعدما صدمته سيارة تاكسي مسرعة وهو يعبر الطريق أمام مصنع المشروبات الغازية بحي الضواحي ببورسعيد، وجرى نقله للمستشفى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نقل المصاب إلى مستشفى السلام

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوصول إلى مصاب مستشفى السلام بورسعيد التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، ويدعى أحمد حسب الله رجب، 32 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ وجروح متفرقة بفروة الرأس، وحالته العامة سيئة، ويجري فريق الأطباء بالمستشفى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له ودخوله إلى غرفة العناية المركزة.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، بالتنسيق مع قسم شرطة الضواحي، تحت إشراف اللواء مسعد البداية، مأمور القسم، وبرئاسة الرائد أحمد مسعد، رئيس المباحث، أن السيارة رقم «ط ع ق 2769» بكود رقم «1433» صدمت المصاب أثناء عبوره الشارع أمام مصنع المشروبات الغازية بحي الضواحي، ونتج عن التصادم إصابة الشخص وتحطيم زجاج السيارة الأمامي والمرآة الجانبية للسيارة.

تشكيل لجنة لفحص التاكسي

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على السائق ونقل التاكسي إلى إدارة المرور، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، وأمرت بتشكيل لجنة فحص من إدارة المرور لإصدار تقريرها بشأن ملابسات الحادث.