بالأسماء.. إصابة 3 طلاب في تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية بالبحيرة

أصيب 3 طلاب في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بالطريق الدولي الساحلي، بنطاق مركز إدكو بمحافظة البحيرة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى ادكو العام، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد استقبال المستشفى 3 طلاب مصابين بجروح خطيرة إثر تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بالطريق الدولي الساحلي بنطاق ذات المركز، وحُرر المحضر اللازم.

أسماء المصابين

وانتقلت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من تامر مسعد حبيبة، 16 سنة، طالب، باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ومختار حسن سنيور، 17 سنة، طالب، بكسر في الحوض ونزيف في البطن، ويحيى محمود شقيدف، 17 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم مقيمون في مركز إدكو بمحافظة البحيرة.

ونُقل المصابون إلى مستشفى ادكو العام لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.