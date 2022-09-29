مصرع طفل صدمته سيارة مسرعة أمام قرية العاشر من رمضان في بورسعيد

لقى طفل مصرعه مساء اليوم، بعد أن صدمته سيارة مسرعة، وهو يعبر الطريق أمام قرية العاشر من رمضان جنوب بورسعيد، كما أصيب آخر بكسور إثر سقوطه من أعلى مخزن بحي الضواحي في ظروف غامضة.

وصول جثة الطفل إلى مستشفى 30 يونيو

وتلقى اللواء مدحت عبدالرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول محمد محمود عبد الستار، 10 سنوات، جثة هامدة، إلى مستشفى 30 يونيو التابعة للتأمين الصحي الشامل، نتيجة حادث سيارة أمام قرية العاشر من رمضان، وتم وضع جثة الطفل تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة المستشفى.

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن الطفل حاول عبور الطريق فصدمته سيارة مسرعة، وفرت هاربة، ويجري ضبطها واستكمال التحقيقات.

إصابة شاب بكسور إثر سقوطه من أعلى مخزن

في سياق منفصل، أصيب شخص بكسور، إثر سقوطه من أعلى مخزن لبيع السيراميك في حي الضواحي ببورسعيد في ظروف غامضة.

وتلقى مدير أمن بورسعيد إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوصول إلى مستشفى السلام بورسعيد محمد أحمد عبد الحافظ شلبي، 49 سنة من قرية البرامون بالمنصورة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكسور في الضلوع، نتيجة سقوطه من مرتفع مخزن لبيع السيراميك، في ظروف غامضة، ويجري رجال البحث الجنائي بمديرية الأمن استكمال التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.