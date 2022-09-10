إصابة شاب في حادث تصادم تاكسي ودراجة نارية بأسيوط

أصيب شاب بجروح خطرة في حادث تصادم تاكسي ودراجة نارية «موتوسيكل» بشارع المكتبات التابع لحي غرب أسيوط، ونُقل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

حادث تصادم بشارع المكتبات

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور قسم أول أسيوط، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة تاكسي وموتوسكيل بشارع المكتبات المواجه لجامعة أسيوط، ووجود مصاب.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف لمكان الحادث، وتبين إصابة قائد الموتوسكل بإصابات خطرة، وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

الحادث نتيجة الدوران

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أنه أثناء قيام سائق التاكسي بالدوران للخلف صدمه الموتوسيكل الذي كان يقوده الشاب الذي فشل في السيطرة على التوقف، نتيجة السرعة والدوران المفاجئ، ما أدى إلى وقوع الحادث.

وحُرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة ورفع آثار الحادث.