«العليا لزراعة الأعضاء»: نسعى لتسهيل إجراءات التوثيق للراغبين في التبرع

قال الدكتور عمرو عبدالعال، عضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، إن علم زراعة الأعضاء ليس جديدا، وهي عبارة عن استبدال عضو لا يعمل بآخر يعمل، والقانون 5 لعام 2010 لم يحدد المتبرع بأن يكون حيًا أو ميتًا، مشددًا على أنهم يسعون لتسهيل عملية التوثيق على المتبرعين.

كل دول العالم تسير وفقا لنظام محدد

أضاف «عبدالعال»، خلال لقاء عبر «زووم» ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، اليوم الخميس، أن هناك صعوبات شديدة للتوثيق في الشهر العقاري، متابعا: «كل دول العالم تسير وفقا لنظام محدد مثل الدول العربية والأوروبية، والنظام الموضوع بها إما بالبطاقة الشخصية أو كروت التبرع».

وتابع: «مطلوب مننا الفترة المقبلة التسهيل على الناس الذين على استعداد للتبرع، والإسراع في توثيق ذلك، واللجنة العليا لـ زراعة الأعضاء خاطبت وزير الداخلية لاستحداث خانة بالبطاقة الشخصية، للموافقة للتبرع بالأعضاء من عدمه، ولك الحق في تغيير هذه الخانة في أي وقت بالبطاقة».

هناك أشخاص لديهم قناعة تامة بالموضوع

وواصل: «مش عاوزين نقنع الناس بالتبرع أو لا تتبرع، ولكن هناك أشخاص لديهم قناعة تامة بالموضوع، وأتوقع أن نسبة المصريين اللي على استعداد للتبرع هتكون عالية، والهدف من اللي بنعمله اليومين دول التسهيل على الناس اللي عاوزة تتبرع الإجراءات»