أول أكتوبر.. كوريا الجنوبية ترفع إلزامية اختبار «كورونا» للوافدين

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، رفع إلزامية اختبار فيروس «كورونا» للقادمين من الخارج بدءًا من الأول من أكتوبر، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

الحكومة الكورية الجنوبية تخفف من قيود مكافحة «كورونا»

وخففت الحكومة الكورية الجنوبية، من قيود مكافحة «كورونا» حيث شهدت البلاد انخفاضًا تدريجيًا في الإصابات مؤخرًا، فيما ألغت السلطات في قوت سابقق من سبتمبر الجاري، شرط الاختبار الإلزامي قبل المغادرة للمسافرين الوافدين.

وفي المغرب، أعلنت الحكومة، أمس الخميس، تمديد حالة الطوارئ لمواجهة «كورونا»، لمدة 30 يوما حتى 31 أكتوبر المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان من المفترض أن ينتهي قرار تمديد حالة الطوارئ في نهاية سبتمبر الجاري، فيما قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، في تصريحات عقب اجتماع الحكومة، إن الهدف من تمديد حالة الطواري، هو الاستمرار في ضمان فعالية الإجراءات والتدابير بهدف التصدي لانتشار «كورونا».