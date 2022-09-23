كوريا الجنوبية تسجل 29 ألف إصابة بكورونا وتلغي إلزامية ارتداء الكمامة

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، تراجعا في إصابات كورونا، وأبلغت عن 29108 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 303 وافدة من الخارج، ليصل الإجمالي إلى 24565021 حالة.

وأشارت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى تسجيل 68 حالة وفاة بـ«كورونا»، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28.077 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

رئيس الوزراء الكوري الجنوبي: تباطؤ موجة «كورونا»

ومن المقرر إلغاء إلزامية ارتداء كمامة الوجه في الهواء الطلق بشكل كامل في كوريا الجنوبية، ابتداء من يوم الاثنين المقبل، وسيتم إلغاء إلزامية ارتداء كمامة الوجه في تجمعات أكثر من 50 شخصا والأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية.

وأشار رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، «هان ديوك-سو»، في اجتماع بالعاصمة «سول»، إلى تباطؤ موجة «كورونا» بعد وصولها إلى ذروتها، فيما لا تزال قواعد ارتداء كمامة الوجه في الأماكن المغلقة سارية في الوقت الحالي.

وأوضح المسؤول الكوري الجنوبي، أن مسحا تم إجراؤه على 10 آلاف مواطن، أظهر أن حوالي 97% لديهم أجسام مضادة من خلال التطعيم أو بعد الإصابة بـ«كورونا».

وأضاف «سو»، أن الحكومة الكورية الجنوبية، قررت الحفاظ على قواعد ارتداء كمامات الوجه في الأماكن المغلقة نظرا لزيادة عدد مرضى الأنفلونزا واحتمال عودة انتشار الفيروس في الشتاء.