الشرطة الأرجنتينية تتعامل مع تهديد بوجود قنبلة بمقر الرئاسة في بوينس آيرس

تعاملت الشرطة مع تهديد بوجود قنبلة في مقر الرئاسة بعاصمة الأرجنتين «بوينس آيرس»، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأمس الخميس، نفذت قوات الأمن، مداهمات، أسفرت عن مصادرة هواتف محمولة وأجهزة إلكترونية أخرى، في إطار قضية محاولة اغتيال نائبة رئيس البلاد، كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، في 1 سبتمبر الجاري.

القاضية ماريا يوجينيا كابوتشيتي تأمر بحملة مداهمات

ونجت نائبة رئيس الأرجنتين، رئيسة البلاد السابقة، كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، في وقت سابق من الشهر الجاري، من محاولة اغتيال، وصوب رجل مسدسًا على بعد سنتيمترات من رأس المسؤولة الأرجنتينية، محاولا إطلاق النار، عندما كانت على وشك دخول منزلها بـ«حي ريكوليتا» في العاصمة «بوينس آيرس».

وأمرت القاضية ماريا يوجينيا كابوتشيتي، بحملة المداهمات، التي وقعت خلال اليومين الماضيين، في ممتلكات مرتبطة بشخصين كانا موضع اشتباه بسبب محادثات مختلفة على «واتس آب» أجرياها مع نيكولاس جابرييل كاريزو، المعتقل الرابع في محاولة اغتيال دي كيرشنر.

حملة مداهمات بمواقع مختلفة في «بوينس آيرس»

ونفذت حملة المداهمات، بمواقع مختلفة في «بوينس آيرس»، فيما قالت وسائل إعلام أرجنتينية، إن العملية الأمنية، جاءت بعد تقديم شكوى من نائبة رئيس البلاد، كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، ممثلة بالمحاميين خوسيه مانويل أوبيرا وماركوس الدزابال.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال متحدث باسم شرطة الأرجنتين، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الامريكية، إن الشرطة حددت هوية المشتبه به في محاولة اغتيال كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، وقال في ذلك الوقت ان المشتبه به يدعى «فرناندو ساباج مونتيل».

وكان مكتب الهجرة في الأرجنتين، قال في وقت سابق، إن المشتبه به «فرناندو ساباج مونتيل»وُلد في 13 يناير 1987 بولاية ساو باولو البرازيلية ويعيش في الأرجنتين منذ 1993.