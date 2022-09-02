نائبة رئيس الأرجنتين تنجو من محاولة اغتيال في بيونس آيرس «صور وفيديو»

نجت نائبة رئيس الأرجنتين، رئيسة البلاد السابقة، كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، من محاولة اغتيال، إذ صوب رجل مسدسًا على بعد سنتيمترات من رأسها وحاول إطلاق النار، عندما كانت المسؤولة على وشك دخول منزلها بـ«حي ريكوليتا» في بوينس آيرس.

وتولت دي كيرشنر، رئاسة الأرجنتين، خلال الفترة بين 2007 و2015، وفي عام 2019 تولت منصب نائب الرئيس بعد فوز ألبرتو فرنانديز في الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت السلطات الأرجنيتية، اعتقال رجل قام بتصويب سلاح باتجاه نائبة رئيس البلاد، كريستينا دي كيرشنر، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

المهاجم يدعى «فرناندو أندريه مونتيل»

واعتقلت الشرطة الفيدرالية الأرجنتنينية، المهاجم المعروف باسم «فرناندو أندريه مونتيل»، فيما قالت تحقيقات الشرطة، إن المسدس كان معبأ بـ5 رصاصات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأرجنتينية.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن السلاح المستخدم في الحادث لم يعمل، رغم وجود الرصاصات داخله.