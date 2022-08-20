حادث طعن في الأرجنتين يسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين

قتل شخص وأصيب 6 آخرين بينهم 2 في حالة خطرة، أمس الجمعة، جراء حادث طعن في مقاطعة «سانتا في» في شمال شرقي الأرجنتين، وقالت وسائل إعلام أرجنتينية، إن طالبًا سابقًا في مدرسة عسكرية في المقاطعة هاجم زملاءه السابقين في الفصل، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين.

المهاجم يطعن السائق في رقبته

وهاجم طالب سابقا بالمدرسة الثانوية العسكرية في «سانتا في» بالأرجنتين، والذي يبلغ من العمر 19 عامًا زملاءه السابقين الذين كانوا على متن حافلة في طريقهم إلى المنزل، وأشارت وسائل إعلام إلى نزول بعض الطلاب والسائق، البالغ من العمر 71 عامًا من الحافلة، موضحة أن المهاجم طعن السائق في رقبته، وتوفى الرجل في مكان الحادث متأثرا بجروحه، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية.

الشرطة تلقي القبض على المتهم أثناء محاولته الهروب في الحافلة

وهاجم الطالب السابق، زملاءه وأصيب 6، فيما تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه أثناء محاولته الهروب في الحافلة، كان يتواجد بها طلاب آخرين.

وأوضحت البيانات الأولية، أن الحادث سببه الانتقام، مشيرة إلى طرد الجاني في أكتوبر من العام الماضي من المدرسة الثانوية لسلوكه السيئ.