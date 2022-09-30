«الأوقاف» تفتتح 26 مسجدا في 11 محافظة على مستوى الجمهورية
كتب:
حبيبة فرج
10:16 ص | الجمعة 30 سبتمبر 2022
وزارة الأوقاف
تحرص وزارة الأوقاف المصرية على التوسع في رقعة المساجد على مستوى الجمهورية، إذ تشهد 11 محافظة، اليوم الجمعة، افتتاح نحو 26 مسجدًا في عدد المديريات، على النحو التالي:
- مديرية أوقاف بنى سويف
1. العلم والإيمان – الحيبة –الفنت الفشن.
2. الرحمة – صفط الخرسا – الفشن.
3. بلال بن رباح – قلها –هناسيا.
- مديرية أوقاف البحيرة
4. النور – قرية عشم الله – العمرية - دمنهور.
5. عمر بن الخطاب – كوم حفص - دمنهور.
6. الليثى – عزبة الليثى - العمرية – دمنهور
- مديرية أوقاف المنيا.
7. أبو عقيلة – نجع أبو عقيلة – زاوية برمشا - العدوة.
8. أبو غرير الغربى – منسافيس – أبو قرقاص.
- مديرية أوقاف الدقهلية
9. الرحمة – جاليا الكبرى - الستاموني.
10. بيبرس- الربيعة - دكرنس.
11. النور – كوم النور – ميت غمر.
- مديرية أوقاف القليوبية
12. الشهيد على الشريف – شبرا شهاب – القناطر الخيرية.
- مديرية أوقاف الجيزة
13. زيدان – قرية الجملة – العياط.
14. الهادى – قرية بهرمس – منشأة القناطر.
مساجد الصيانة
وقامت الأوقاف بعمل صيانة لعدد 12 مسجد مختلفين، في أكثر من محافظة مختلفة وهي:
- مديرية أوقاف قنا
1. الإخلاص البحري- الكوم الاحمر-فرشوط.
2. أبو بكر الصديق الشوينة-الجبلاو -قنا.
3. العتيق - كوم البيجا- فرشوط.
4. الديرى - القبيبة - فرشوط.
- مديرية أوقاف أسيوط.
5. عباد الرحمن الوسطى - الفتح.
6. الدعوة الإسلامية – جرف سرحان -ديروط.
- مديرية أوقاف البحيرة
7. عبد الله الجيار – عزبة عبد الله الجيار – الطود – كوم حمادة.
8. عكاشة – كوم البركة – كفر الدوار.
9. الإخلاص – المساعدين – كفر الدوار.
- مديرية أوقاف الفيوم
10. العراقى – ترسا – مركز سنورس.
- مديرية أوقاف الشرقية
11. التوحيد – منشأة سعيد الاسدية – أبو حما.
- مديرية أوقاف سوهاج
12. الشهيد رشوان الزهرى – شطورة – طهطا.