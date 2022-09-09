افتتاح 6 مساجد جديدة بالقليوبية والبحيرة وسوهاج.. خدمة بيوت الله شرف

أعلنت مديريات أوقاف القليوبية والبحيرة وسوهاج افتتاح 6 مساجد جديدة بعد إحلالها وتجديدها على نفقة وزارة الأوقاف في إطار خطة عمارة بيوت الله وفرشها لتسهيل إقامة شعائر الله وتكثيف اللقاءات الدينية والأنشطة في بيئة آمنة لجمهور المستفيدين والمترددين على المساجد.

مسجدان بالقليوبية

في القليوبية افتتح فضيلة الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل الوزارة، اليوم، مسجدين جديدين بالمحافظة هما عمر بن الخطاب بعزبة الجنينة كفر سعد بحيري بشبين القناطر ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تم إحلال وتجديد المسجد بالكامل على نفقة وزارة الأوقاف على مساحة 400 متر تقريبًا بتكلفة بلغت 3 ملايين ونصف، حيث أقيم المسجد على أحدث الطرز من خلال الإنشاء والتشطيب وفرشه بالكامل بالسجاد الجديد.

مسجد سرور الجديد بطوخ

وافتتح الشيخ صفوت مسجد الرحمة بعزبة سرور قرية الحصة مدينة طوخ حيث تم أيضًا إحلال وتجديد المسجد بالكامل على مساحة بلغت 300 متر، حيث تم الإنشاء على دورين ليتسع لجميع المصلين بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه بعد فرشه بالكامل بالسجاد الجديد من وزارة الأوقاف.

خدمة بيوت الله شرف

وقال الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، في بيان له، إن الافتتاح يأتي في ظل مواكبة أوقاف القليوبية لعملية إنشاء المساجد الجديدة وإحلال وتجديد المساجد القديمة، وذلك من خلال الاهتمام ببيوت الله من حيث المبنى، إضافة للاهتمام ببيوت الله من حيث المعنى، في إطار تنشيط وتكثيف الدروس الدينية والندوات المشتركة بين الأوقاف والشباب والرياضة وجمعيات المجتمع المدني للتوعية بالقضايا المثارة على الساحة وبين الشباب ومناقشة الأفكار وتصحيح المفاهيم مع تكثيف المقارئ القرآنية لأعضاء المقارئ والمقارئ القرآنية الخاصة بجمهور ورواد المسجد.

وأوضح صفوت أبوالسعود أن المديرية نجحت في إقامة النشاط الصيفي للطفل، الذي يُعتبر من أنجح مبادرات الأوقاف في ظل الاهتمام بالطفل تثقيفًا وتعليمًا وإرشادًا في مجال الدين والأخلاق، وذلك من خلال أئمة الأوقاف بالمساجد ودون مقابل سوى حب الدين والوطن.

افتتاح 3 مساجد جديدة بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة اليوم افتتاح 3 مساجد جديدة بمراكز إيتاي البارود ورشيد ودمنهور بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين و925 ألف جنيه.

مسجد الحيلة بقرية خمارة بإيتاي البارود على مساحة 375 م2 وبتكلفة إجمالية 225 ألف جنيه «صيانة»، مسجد التوبة بإدفينا برشيد على مساحة 258 م2 وبتكلفة إجمالية 200 ألف جنيه «إحلال وتجديد».

وفي مركز دمنهور تم افتتاح مسجد محمد نوار بقرية نديبة بدمنهور غرب على مساحة 450 م2 وبتكلفة إجمالية 3 ملايين و500 ألف جنيه «إحلال وتجديد».

جاء ذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف

محافظ سوهاج يفتتح مسجد سلمان

فيما افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، مسجد سلمان بمدينة سوهاج الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والعميد أحمد فتحي المستشار العسكري للمحافظة، والشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس مصطفى هارب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، وعدد من القيادات التنفيذية، وأئمة الأوقاف، والأهالي.

وأدى المحافظ ومرافقوه صلاة الجمعة بالمسجد المقام على مساحة 400 متر مربع بالجهود الذاتية، موجهًا الشكر للقائمين على إقامة المسجد وإعماره.