افتتاح 3 مساجد بتكلفة 5 ملايين و732 ألف جنيه في البحيرة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، افتتاح 3 مساجد جديدة في مراكز إيتاي البارود ودمنهور وبدر، بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين و732 ألف جنيه.

وشملت المساجد مسجد النقراش الكبير بقرية النقراش بإيتاي البارود، على مساحة 172 م2 وبتكلفة إجمالية 4 ملايين و32 ألف جنيه، ومسجد مصطفى عوض بعزبة مصطفى عوض بشرنوب في دمنهور، على مساحة 170 م2 وبتكلفة إجمالية 100 ألف جنيه (صيانة وترميم).

وفي مركز بدر جرى افتتاح مسجد الهداية أمام البنك الزراعي، على مساحة 320 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و600 ألف جنيه.

جهود وزارة الأوقاف

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

كما أن الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية لها دور فعال في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

عنوان خطبة الجمعة

وجاءت خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان «أسماء يوم القيامة ودلالاتها في القرآن الكريم»، موضحة أن القرآن الكريم تحدث عن يوم القيامة وأحوال الناس فيه حديثا كاشفا لطبيعته، كما تضمنت الخطبة العديد من أحداث وأوصاف يوم القيامة، وجاء فيها «لا شك أن تعدد أسماء يوم القيامة في القرآن الكريم يدل على عظم شأنه ووجوب الاستعداد له، وقد تحدث القرآن الكريم عن بعض أسماء القيامة وأبرزها وأكثرها ذكراً في القرآن الكريم هو لفظ القيامة، فقد ورد في الكتاب العزيز 70 مرة، وسميت باسمه إحدى سوره المشرفة».