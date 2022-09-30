حبس والد «حلاق المرج» بتهمة تحريض أشقاء خطيبته السابقة على قتله

قررت النيابة العامة حبس والد حلاق المرج لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على قتل نجله انتقامًا منه بسبب مساندته لوالدته في خلافاتها معه، وبحسب تحقيقات النيابة العامة أكد أشقاء خطيبة المجني عليه السابقة، أنهم تلقوا رسالة من والده على منصة واتساب تفيد باستمرار وجود علاقة بين نجله وشقيقتهم ما آثار حفيظتهم، فاستدرجوا الشاب إلى منزلهم بزعم افتتاح صالون حلاقة جديد بالشراكة معهم وأقدموا على قتله.

والدة حلاق المرج: أشقاء خطيبة ابني السابقة عذبوه وقتلوه

والدة حلاق المرج روت تفاصيل مقتل ابنها في جلسة تحقيق استغرقت 3 ساعات أمام النيابة العامة قالت فيها إن ابنها أخبرها أن «كمال»، شقيق خطيبته السابقة اتفق معه على مشروع تجاري وهو افتتاح صالون حلاقة جديد وسوف يجلسان سويًا من أجل اختيار المكان والتخطيط للمشروع، وبعد مرور ساعة عرفت أن ابنها محتجز داخل منزل خطيبته السابقة فأسرعت لمعرفة أسباب الخلاف ولدى وصولها شاهدت سقوط جثمان ابنها من الطابق الرابع جثة هامدة: «عذبوه وقتلوه ورموه في الشارع قدام عيني منهم لله».

تفاصيل رسالة التحريض على القتل

وأضافت والدة حلاق المرج أمام النيابة العامة إنها لم تعرف شيئًا عن رسالة التحريض المرسلة من والده على هاتف أشقاء خطيبته السابقة، وأنها علمت بالأمر من النيابة التي قررت حبسه بعد أن تحفظت على أشقاء خطيبة ابنها السابقة وقررت حبسهم أيضًا بتهمة القتل العمد، لافتة إلى أنها على خلاف مع زوجها وأن ابنها كان ينتصر لها ويمنع والده من الاعتداء عليها، وفي آخر شجار جمعها هددها وقال لها: «هاقتل ابنك اللي بتتحامي فيه» ولم تعرف أنه حرض على قتل نجله بتلك الطريقة البشعة إلا من النيابة العامة.

محامي يوضح عقوبة القتل العمد

يقول الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، إن عقوبة القتل العمد والتحريض على القتل تصل للإعدام حال استخدام المحكمة الظرف المشدد مع المتهمين بعد أن تستقر على كافة الأدلة ويثبت ضلوع المتهمين في تنفيذ الجريمة.