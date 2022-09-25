اليوم.. محاكمة شقيقين بتهمة قتل جارهما في المعادي

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بعد قليل، اليوم الأحد، محاكمة الشقيقين المتهمين بقتل مواطن بسبب خلافات الجيرة في منطقة المعادي.

خلافات الجيرة

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين قيامهم بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بعدما بيتا النية وعقدا العزم على قتله، بسبب خلافات الجيرة فيما بينهما.

إطلاق أعيرة نارية على المجني عليه

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين أعدا لذلك الغرض أسلحة نارية، وانتظرا في طريق شق الثعبان، وهو المكان الذي أيقنا فيه تواجد المجني عليه، وحال رؤيتهما له أطلقا عليه وابل من الأعيرة النارية التي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وخلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين، أقرا أنهما تواجدا بمسرح الجريمة في وقت معاصر لارتكابها حاملين أسلحة نارية «بنادق آلية»، لقتل المجني عليه بعد تأكدهما من تواجده في المكان سالف الذكر، وحينما شاهداه صوبا أسلحتهما ناحيته مطلقين عددا من الأعيرة النارية نحو صدره، وهو ما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته.

وتابعت أوراق القضية، أن هذه الجناية اقترنت بأخرى، وهي حيازة المتهمين أسلحة نارية بدون مسوغ من الجهات المختصة.