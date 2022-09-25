حكاية مقتل «حلاق» بسبب الانفصال عن خطيبته في المرج

لم يكن يتوقع الشاب «أحمد.ر»، صاحب الـ22 عامًا أن تنتهي حياته بهذه الطريقة المأساوية حينما سدد عامل يدعى «ع.أ»، عدة طعنات متفرقة بالوجه والبطن والقدم، بمنطقة عزبة النخل التابعة لدائرة قسم شرطة المرج، وألقى بجثته من الطابق الثالث، فانفجرت رأسه وأحدثت صوتا يشبه الانفجار، بسب انفصال المجني عليه عن شقيقة المتهم، وتم ضبط أحدهما وظل الثاني هاربًا، وتم نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

كواليس الجريمة المأساوية

كانت الساعة تتجه عقاربها الي الساعة الواحدة من بداية يوم الجمعة الماضي، وبداية الواقعة المؤلمة بتلقي المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة المرج بلاغًا يفيد بمقتل أحد الأشخاص على يد عاطل، وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثمان لشاب في العقد الثالث من العمر، يدعى أحمد.ر، يعمل كوافير رجال، وجثمانه ملقى على الأرض تحيط به الدماء من كل جانب، وجرى نقل جثة الضحية إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بانتداب فريق من الطب الشرعي، لتشريح الجثمان، والوقوف على الأسباب الحقيقة التي أدت للوفاة.

شقيق المجني عليه يروي التفاصيل

ما إن علمت «الوطن» بتلك الواقعة التي أصبحت حديث الصباح والمساء، تواصلت مع شقيق المجني عليه، التي سردها «محمد .ر» مؤكدا أن المجني عليه كرس حياته من أجل الحصول على لقمة العيش والكسب الحلال، حيث تعلم مهنة (الحلاقة) في الصغر حتي نجح في عمل صالون حلاقة، خاص به، وكانت أموره تسير بشكل طبيعي، حتي قرر الشاب أن يقدم على خطوة الزواج، وهو الأمر الذي تحقق بالفعل، بعدما تقدم لخطبة إحدى الفتيات في المنطقة وتمت الخطوبة التي استمرت 7 أيام فقط وانفصل عنها.

وأضاف: «بعد مرور أسبوع على حفل الخطوبة، قرر المجني عليه، إبلاغ أسرة العروسة بأنه يريد فسخ الخطبة وترك لهم المشغولات الذهبية، والهدايا ولم يطلب منهم ردها، وهو ما حدث، وأصبح كل طرف في حاله، ولكن فوجئوا بأحد الأشخاص يتواصل معانا عن طريق مكالمة هاتفية أن المجني عليه تم قتله وألقي بجثته من الطابق الثالث».

الرأي القانوني

ويقول حسام سعيد المحامي والخبير القانوني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الجناة سيتم معاقبتهما بموجب الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، والتي نصت على أنَّه يحكم على فاعل هذه الجناية، «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرًا إلى أنَّ هذا الظرف المشدد، يفترض أنَّ الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.