«المنشآت السياحية»: تراجع إشغالات المطاعم 30% وتوقعات بارتفاعها في أكتوبر

قال محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بالاتحاد المصري للغرف السياحية، إن إشغالات المطاعم والمنشآت السياحية انخفضت إلى ما دون الـ30%، مرجعا ذلك إلى عودة السياح العرب إلى دولهم بداية من شهر سبتمبر الجاري، فضلا عن استعداد الأسر المصرية لبدء العام الدراسي.

توقعات بارتفاع نسب الإشغال منتصف أكتوبر

وأضاف فتحي لـ«الوطن»، أن نسب الإشغال في الوقت الحالي بالمطاعم والمنشآت السياحية هي الأقل منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلى أن نسب الإشغال ستبدأ في الارتفاع بمدن الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة بداية من منتصف شهر أكتوبر المقبل، وفقا لمؤشرات الحركة السياحية التي تستقبلها تلك المدن خلال الموسم السياحي الشتوي.

ارتفاع نسب الإشغال 70% في العيد الوطني السعودي

وأشار إلى أن نسب الإشغال بالمطاعم والمنشآت السياحية خلال النصف الأول من الشهر الجاري كانت متوسطة، إلا أنها شهدت ارتفاعا وصل إلى أكثر من 70% خلال العيد الوطني للمملكة العربية السعودية، والذي شهد قدوم الآف المواطنين السعوديين لقضاء تلك الفترة بمصر.

بدء العمل بالتوقيت الشتوي

وأوضح فتحي، أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية جددت طلبها لوزارة السياحة والآثار لتعديل مواعيد عمل المطاعم والمنشآت السياحية خلال الشتاء، بمد مواعيد العمل لساعة أو ساعتين إضافيتين لجذب شريحة الرواد التي تفضل تناول الغذاء والسهر بالمطاعم السياحية، لافتا إلى أن المنشآت السياحية بدأت من اليوم العمل وفقا لمواعيد التوقيت الشتوي.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أن مواعيد عمل المطاعم والمنشآت والمحال السياحية بداية من اليوم ستكون من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 12 منتصف الليل، مع المد لساعة إضافية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، إضافة إلى أيام الإجازات الرسمية التي تحددها الدولة.