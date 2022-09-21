المنشآت السياحية: المطاعم ستبدأ العمل وفقا للتوقيت الشتوي نهاية سبتمبر

قال علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه لا يوجد أى تعديل في مواعيد عمل المطاعم والمنشآت السياحية خلال فصل الشتاء المقبل.

وأوضح أنه وفقا لقرار وزير السياحة والآثار رقم (512) لسنة 2020 فإن مواعيد عمل المطاعم والكافيتريات والبازارات المرخصة سياحيا وفقا للتوقيت الشتوى تبدأ من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 12 منتصف الليل على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع وفى أيام الإجازات الرسمية للدولة لمدة ساعة واحدة لتغلق فى الساعة 1 من صباح اليوم التالى.

استمرار خدمتي توصيل الطلبات للمنازل والدليفري على مدار 24 ساعة

وأضاف لـ«الوطن» أن المطاعم والمنشآت السياحية التي تقدم خدمتى توصيل الطلبات للمنزل (الديلفرى) والتيك أواى، فإنها ستقدم هاتين الخدمتين على مدار الـ 24 ساعة، لافتا إلى أنه وفقا للقرار الوزارى (512) لسنة 2020 فإن المطاعم والمنشآت السياحية ستبدأ نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر الجارى فى العمل وفقا للتوقيت الشتوى .

مواعيد فتح مسارح المنوعات الليلية

وأشار إلى أن مواعيد فتح وغلق المنشآت والمطاعم السياحية تطبق وفقا لقانون 512 لسنة 2020 ولا تخضع لأي قوانين أخرى ،موضحا أن مواعيد فتح الديسكوهات خلال الشتاء ستكون من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 من صباح اليوم التالى، أما مواعيد فتح مسارح المنوعات الليلية (الملاهى الليلية) خلال الشتاء فإنها تكون من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 3 من صباح اليوم التالى.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أنه وفقا لقرار وزير السياحة فإنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المطاعم والمنشآت السياحية الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بناء على قرار وزير السياحة والآثار بعد التنسيق مع وزيرالتنمية المحلية ،مشيرا إلى أن كازينوهات ألعاب المائدة تعمل على مدار الـ 24 ساعة.