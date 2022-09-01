المنشآت السياحية: ارتفاع نسب الإشغال بمطاعم شرم الشيخ والغردقة إلى 65%

قال محمد فتحي عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ مطاعم شرم الشيخ والغردقة هي الأكثر إشغالا حاليًا، مقارنًة بالمطاعم السياحية الموجودة بالمدن السياحية الأخرى، لافتًا إلى أن نسب إشغال مطاعم شرم الشيخ والغردقة تتراوح بين 60 و65%، مرجعًا السبب الرئيسي في الوصول لتلك النسبة إلى زيادة عدد السياح الأجانب والعرب والمصريين المتواجدين حاليا بالمدينتين.

بدء العام الدراسي بالمملكة العربية السعودية

وأضاف لـ«الوطن»، أن بدء العام الدراسي بالمملكة العربية السعودية، نهاية شهر أغسطس الماضي، تسبب في تراجع نسب الإشغال بالمنشآت والمطاعم السياحية الموجودة بالقاهرة إلى ما يقرب من 45% حاليا، لافتًا إلى أن تلك النسب ستستمر حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري على أن تعاود الارتفاع التدريجي بداية من شهر أكتوبر المقبل.

نسب الإقبال على المطاعم خلال شهر سبتمبر

وتابع: «شهر سبتمبر هو الشهر الفاصل بين الموسم السياحي الصيفي والشتوي ما يجعل نسب الإقبال على تناول الوجبات الغذائية بالمنشآت والمطاعم السياحية تتراجع خلاله لاسيما بالقاهرة الكبرى»، موضحًا أنه بداية من شهر أكتوبر المقبل فإن نسب الإشغال سترتفع بنسبة تدريجية وذلك حتى نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن الموسم السياحي الشتوي المقبل سيشهد زيادة في الحركة السياحية الوافدة إلى كل من شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، إضافة إلى الأقصر وأسوان وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على نسب الإقبال والإشغال بالمطاعم السياحية خلال الشتاء.

يشار إلى أن المطاعم والمنشآت السياحية ستبدأ العمل وفقا للتوقيت الشتوي بداية من يوم 30 سبتمبر الجاري حيث ستكون مواعيد عمل المطاعم من الساعة 5 صباحًا وحتى 12 من صباح اليوم التالي مع السماح بالمد لساعة إضافية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وأيام الإجازات الرسمية.