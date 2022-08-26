المنشآت السياحية: زيادة نسب الإقبال على المطاعم النيلية خلال أغسطس

قال علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الشهر الجاري شهد إقبالاً كبيرًا من السياح العرب والمصريين على تناول الوجبات الغذائية بالمطاعم النيلية الثابتة والعائمة الموجودة بالقاهرة والجيزة.

وأوضح أن متوسط نسب الإشغال بتلك الأماكن خلال شهر أغسطس الجاري تجاوزت الـ 90%، وأن الإقبال على المطاعم والمنشآت السياحية الأخرى بالقاهرة الكبرى كان جيدًا وبلغ ما بين 75 إلى 80%.

الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية

وأضاف علي كامل منصور، في تصريحات لـ«الوطن» أن معدلات الحركة السياحية المرتفعة الوافدة لمصر كانت السبب الرئيسي في زيادة نسب الإشغال بالمطاعم والمنشآت السياحية، موضحًا أن نسب الإقبال على تناول الطعام والسهر بالمطاعم ومسارح المنوعات والمراكب النيلية الثابتة والعائمة وصالات الديسكو، مستمر على المنوال الحالي حتى منتصف الشهر المقبل، ثم تبدأ في التراجع نظرا لبدء العام الدراسي بالدول العربية.

تراجع نسب الإشغال بمطاعم القاهرة خلال الشتاء

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أن نسب إشغال المنشآت والمطاعم السياحية الموجودة بكل من القاهرة والجيزة والإسكندرية ورأس البر والساحل الشمالي ستبدأ فى الانكماش خلال فصل الشتاء المقبل الذى يبدأ أول أكتوبر المقبل، ويستمر حتى نهاية شهر أبريل 2023.

وتابع: «في المقابل ترتفع نسب الإشغال بمطاعم شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وأسوان والأقصر خلال الموسم السياحي الشتوي، نظرًا لزيادة أعداد السياح الوافدين لتلك المدن خلال الشتاء».

وأوضح أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، نبهت على كل أعضائها بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة حاليا، رغم التراجع الكبير في نسب الإصابات بفيروس كورونا عالميًا ومحليًا، لافتًا إلى أن المنشآت السياحية التي لا تطبق تلك الإجراءات يوقع عليها عقوبات من قبل وزارة السياحة والآثار تصل إلى الإغلاق مع توقيع غرامة مالية.