السلطات في زابوريجيا تختار مدينة ميليتوبول عاصمة مؤقتة للمدينة

أعلنت السلطات الموالية لروسيا في زابوروجيا، اليوم، أن مدينة ميليتوبول ستكون العاصمة المؤقتة للمقاطعة بعد الانضمام إلى روسيا، وفقا لما نشرته قناة «روسيا اليوم» في نبأ عاجل.

ارتفاع حالات الإصابة إلى 34 شخصا

من جهتها، قالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، إننا لن نعترف بدونيتسك ولوجانسك وزابوروجيا وخيرسون إلا كأراض أوكرانية، ولا يمكن السماح لبوتين بتغيير الحدود الدولية باستخدام القوة الغاشمة.

وارتفعت حالات الإصابة إلى 34 شخصا ومقتل 23 في قصف صاروخي استهدف قافلة مدنية في منطقة زابوريجيا.