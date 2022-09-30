أوكرانيا تعلن مقتل 43 جنديا روسيا في المنطقة الجنوبية

أعلنت أوكرانيا، مقتل 43 جنديا روسيا، وتدمير و4 دبابات، و4 مدافع هاوتزر من طراز «ماستا بي وإس»، وطائرة دون طيار من طراز «أورلان 10»، في منطقة العمليات الجنوبية.

12 غارة أوكرانية على مواقع روسية

ودمرت القوات الأوكرانية، موقع قيادة روسي، في مقاطعة «بيريسلاف» جنوبي أوكرانيا. وقالت قيادة العمليات الأوكرانية الجنوبية، إن الطيران الحربي الأوكراني، شن 12 غارة على المواقع الروسية، امس الخميس، مشيرة إلى إسقاط طائرتين روسيتين هجوميتين من طراز «سو 25» في منطقة «باشتانكا»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وكان «مجلس الشيوخ» الأمريكي، أقر أمس الخميس، بأغلبية الأصوات مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الأمريكية حتى 16 ديسمبر 2022، بما في ذلك تخصيص 12.4 مليار دولار مساعدات إضافية لأوكرانيا.

الدفاع الأمريكية: «واشنطن» تناقش مع الحلفاء تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا

وأشار وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الجمعة، إلى أن الولايات المتحدة تناقش مع الحلفاء تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا، تشمل توريد الأسلحة وتدريب الجيش، لدعم «كييف» في جهودها لحماية أراضيها

وأعلن رئيس جمهورية «دونيتسك» الشعبية، دينيس بوشيلين، تقدم الجيش الروسي، والقوات الموالية، على محور «أوجليدار»، مؤكدا تحقيق نتائج جيدة في «بيسكي»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، إن القوات الأوكرانية قامت باستهداف محيط محطة «زابوريجيا» النووية وبناها التحتية أكثر من 30 مرة خلال شهرين ونصف الشهر، مشيرا خلال الدورة الـ 66 للمؤتمر العام «وكالة الطاقة الذرية»، إلى أن القصف الأوكراني، استمر خلال تواجد موظفي الوكالة هناك.

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية أطلقت أكثر من 120 قذيفة مدفعية في محيط «زابوريجيا»

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية، أطلقت أكثر من 120 قذيفة مدفعية واستخدمت ما لا يقل عن 16 طائرة بدون طيار «كاميكازي»، ضد محيط محطة «زابوريجيا» النووية.

حاكم «بيلجورود»: عدم تسجيل أي خسائر أو إصابات

بدوره، أعلن فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم «بيلجورود» الواقعة جنوبي غرب روسيا، اليوم الجمعة، تفعيل منظومات الدفاع الجوي في «بيلجورود» وياكوفليفسكي، مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر أو إصابات، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

من جانبها، قالت الرئاسة الفرنسية، لمجلس الأمن الدولي، إن المجلس سيصوت، اليوم الجمعة، على مشروع قرار بشأن أوكرانيا بعد استفتاءات الضم التي اجرتها روسيا في 4 مناطق. وقال مصدر، إنه سيتم التصويت على قرار الولايات المتحدة وألبانيا الذي يدين الاستفتاءات التي أجريت في «دونيتسك» و«لوجانسك» و«خيرسون» و«زابوريجيا» في «مجلس الأمن الدولي»، إنه سيتم التصويت في الساعة «09:00 مساء بتوقيت القاهرة»، اليوم الجمعة.