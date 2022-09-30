اليوم.. انطلاق مراسم توقيع معاهدات انضمام 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا

تشهد روسيا، اليوم الجمعة، مراسم التوقيع على معاهدات انضمام 4 مناطق بأوكرانيا «جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، وخيرسون وزابوريجيا»، إلى «موسكو».

وتُقام مراسم التوقيع، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونواب البرلمان، في قاعة «جيورجيفسكى»، بالرئاسة «الكرملين».

وصوتت الغالبية العظمى من سكان المناطق الأربع، في الاستفتاءات التي تم إجراؤها في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري، لصالح الانضمام إلى روسيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

اليوم. بوتين يلتقي برؤساء المناطق الأربع

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، قال في وقت سابق إنه من المقرر أن تبدأ مراسم التوقيع في الساعة 03:00 عصرا بتوقيت موسكو «02:00 ظهرا بتوقيت القاهرة.

وأشار بيسكوف، إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيلتقي برؤساء المناطق الأربع، فيما أعربت السفارة الروسية لدى «واشنطن»، تعليقا على مقال نشرته مجلة «نيوزويك» الأمريكية، حول خطط يُزعم أن «واشنطن» أعدتها لضرب أهداف روسية، عن أملها في أن يكون هذا رأي شخصي وليس موقف وزارة الدفاع «البنتاجون».

ودعت السفارة الروسية، وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» إلى عدم الشك في عزم «موسكو» على الدفاع عن سيادة الدولة وسلامة أراضيها وشعبها بكل الوسائل المتاحة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، أشار مصدر بـ مجلس الأمن الدولي، لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، إلى أنه من المتوقع أن يعقد اجتماع للمجلس حول موضوع الهجمات الإرهابية على أنابيب غاز «السيل الشمالي» الروسي، بناء على طلب روسيا.

مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في قصف روسي على «دنيبرو»

من جانبها، قال فالنتين ريزنيشنكو رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في «دنيبروبتروفسك»، وسط أوكرانيا، إن القوات الروسية، قصفت أمس الخميس، مدينة «دنيبرو» بصواريخ إسكندر، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 5 آخرين.

وأشار ريزنيشنكو، عبر «تليجرام»، إلى تدمير شركة نقل واحتراق 52 حافلة، كما ألحق القصف أضرارًا بـ 98 أخرين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.