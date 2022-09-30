كارت ذكي وتطبيق إلكتروني.. وسائل نقل صديقة للبيئة في شرم الشيخ

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تقديم خدمات نقل الأفراد عبر السكوتر والدراجات الكهربائية للمواطنين والسياح في شرم الشيخ الشهر المقبل قبل انطلاق قمة المناخ، موضحًا أن التجربة نجحت في بلدان عدة مثل عواصم دول أوروبية ودبي وتساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال عدم استخدام السيارات.

تطبيقات إلكترونية

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن كل المشروعات الذكية في شرم الشيخ لها تطبيقات على الهواتف المحمولة بكل أنواعها لتسهيل عمليات الدفع المسبق والتشغيل، خاصة أن المدينة تستعد لاستقبال الوفود المشاركة في القمة 27 للتغيرات المناخية، والتطبيقات الإلكترونية متاحة بعدة لغات حتى يتمكن السياح من استخدامها والتفاعل معها.

أضاف اللواء خالد فودة أنه التقى مسؤولي شركة رابيت موبيليتي لتكنولوجيا المعلومات، المتخصصة في تقديم خدمات نقل الأفراد عبر السكوتر والدراجات الكهربائية، وعاين المحافظ اسكوتر ودراجات كهربائية تعمل في نطاق مدينة شرم الشيخ لأول مرة ضمن استعدادات مؤتمر تغير المناخ.

وقال إن هناك تطبيقا على المتاجر الالكترونية لهذه الوسائل الحديثة في النقل تساعد في تحديد أماكنها وكيفية الحصول عليها، مشيرًا إلى أنه جاري الانتهاء من محطات الدراجات التشاركية التي تنطلق تزامنا مع قمة المناخ بشكل يساهم في تحقيق منظومة نقل خضراء صديقة للبيئة.

محطات وسائل النقل صديقة للبيئة

وأوضح المحافظ، أنه جرى تحديد نقاط ومحطات للدرجات التشاركية الدراجات والاسكوتر الكهربائي حتى يتسنى للسياح والمواطنين استخدامها، مشيرًا إلى أن التطبيقات المحملة على الهواتف الذكية تستطيع من خلالها تحديد المكان والزمان من أجل التنزه باستخدام الدراجات الكهربائية والاسكوتر.