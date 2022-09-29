«فنادق شرم الشيخ»: تعاون تام مع الدولة لاستضافة ضيوف مؤتمر المناخ

قال سامح عبدالمنعم، عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية، إن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًا بين الدولة وفنادق شرم الشيخ، استعدادا لمؤتمر قمة المناخ «COP27» الذي تستضيفه المدينة في نوفمبر المقبل، لافتًا إلى عقد اجتماعات شبه يومية بين فنادق المدينة ومسئولي محافظة جنوب سيناء وممثلي وزارات السياحة والصحة والاتصالات وعدد من الوزارات الأخرى للانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة باستقبال ضيوف المؤتمر، ومراجعة ما جرى من أعمال ووضع ملاحظات على ما جرى إنجازه لتعديلها، فضلًا عن وضع جدول زمني يجري متابعته باستمرار للأعمال غير المنتهية حتى الآن.

تفتيشات دورية لمتابعة الاستعدادات

وأضاف «عبدالمنعم» في حديثه لـ«الوطن»، أن هناك تفتيشات دورية من قبل لجان وزارة السياحة لمتابعة ما جرى من أعمال، مشيرًا إلى انتهاء كافة فنادق شرم الشيخ من استعداداتها لاستقبال ضيوف مؤتمر المناخ الشهر المقبل بنسبة تجاوزت 95%، لافتًا إلى الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية بالمنشآت الفندقية والشوارع المحيطة بها، فضلًا عن الانتهاء من العمل بالطاقة النظيفة وإحلال الغاز كمصدر أساسي للطاقة بالفنادق إضافة للطاقة الشمسية، وتركيب الخلايا الضوئية الخاصة بالإنترنت فائق السرعة.

وأشار إلى أن فنادق المدينة باتت تعمل حاليًا وفقًا لشهادة «النجمة الخضراء» التي تعني تطبيق كافة المنشآت الفندقية بشرم الشيخ للمعايير البيئية المطلوبة، موضحًا أن الفنادق جاهزة من الناحية السياحية والصحية لاستقبال المؤتمر الذي من المتوقع أن يشارك به نحو 30 ألف شخص من مختلف دول العالم، بينهم رؤساء دول وبعثات دبلوماسية ومسؤولون عالميون وخبراء مناخ وآلاف من المهتمين بقضايا البيئة والتغيرات المناخية.

ومن جهته، قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، إن هناك اتصالات واجتماعات شبه يومية تجري بين ممثلي الوزارات الحكومية المختلفة ومحافظة جنوب سيناء وفنادق شرم الشيخ، للانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بمؤتمر «كوب 27» قبل فترة معقولة من بدء فعالياته.

المؤتمر فرصة للترويج السياحي لمدينة شرم الشيخ

وأضاف «عاطف» في تصريحات لـ«الوطن» أن كافة فنادق شرم الشيخ خصصت على الأقل 30% من سعتها الاستيعابية لضيوف المؤتمر، موضحًا أن « كوب 27» فرصة جيدة للترويج لشرم الشيخ عالميًا، وسيكون له أثر كبير على زيادة الحركة السياحية الوافدة للمدينة خلال الفترة المقبلة.