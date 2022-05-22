سكوتر كهربائي ودراجات هوائية ذكية ضمن استعدادات شرم الشيخ لقمة المناخ

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن شرم الشيخ ستصبح مدينة خضراء قبل انطلاق قمة المناخ المقرر عقدها نوفمبر المقبل، موضحا أن المدينة تشهد يوميا تطويرا مستمرا في إطار استعدادها لاستضافة هذا الحدث العالمي.

مشروعات ضخمة في مدينة السلام

وأضاف «فودة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن التطوير الذي تشهده مدينة شرم الشيخ الآن يفوق ما تحقق خلال السنوات العشر الماضية، رغم ما تحقق من مشروعات وإنجازات كبيرة في مدينة السلام، ومن أهمها أن المدينة تتجه لأن تصبح «خضراء» وواحدة من المدن التي تقدم سياحة نظيفة على مستوى العالم، وبالتالي ستجذب مستوى آخر من السائحين.

سكوتر ودراجات هوائية

وأكد اللواء خالد فودة أن التطوير الذي تشهد المدينة يتضمن الاهتمام بوسائل النقل التي تساعد في تحقيق المنظومة الخضراء، وجرى معاينة إحدى نماذج الدراجات الهوائية وسكوتر كهربائي ضمن منظومة الدراجات التشاركية صديقة البيئة الذكية «جو ـ بايك».

وتابع، أن الدراجات تعمل بالبطاقات الذكية، وهي ضمن المشروعات الجاري تطبيقها في إطار ميكنة المدن الذكية وميكنة المشروعات المتخصصة، وفقا لمفاهيم التحول الرقمي والشمول المالي المؤمن، وذلك في إطار استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر قمة المناخCOP 27 في نوفمبر2022.

مجلس ذكي وحديقة خضراء

وقال محافظ جنوب سيناء إنه يقوم كل أسبوع بمتابعة مشروعين عامين في المدينة، الأول مجلس مدينة شرم الشيخ الذكي والذي يطلق أحدث ما وصلت إليه وسائل الاتصالات في عام 2022، حيث يقدم خدمات لم تكن موجودة من قبل ضمن التحول الرقمي.

وأوضح أن المشروع الثاني، هو الحديقة الخضراء، والتي تحتوي على العديد من الأنشطة الحيوية والخدمية التي تخدم أهالي ورواد المدينة، ومنها مول تجاري وسلسلة بنوك عالمية وحضانة ومطاعم متميزة وفوت كورت يحتوي على عدة مطاعم متنوعة ذات السمعة العالمية، ومساحات ومسرح مكشوف وأماكن جلوس وحدائق فواكه مثمرة، ودورات مياه عمومية،ونظام صوتي كامل بالحديقة، ونافورات وبحيرات مائية ومتحف شنايدر.