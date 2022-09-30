مؤرخ: ضم الأراضي الأوكرانية لروسيا يستهدف تقويض الدعم الغربي لـ كييف

بعد إجراء استفتاءات في جنوب وشرق أوكرانيا التي تسيطر عليها روسيا أعلن الكرملين، يوم الخميس، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيعقد حفل توقيع، يوم الجمعة، لضم المناطق الأوكرانية رسميا للاتحاد الروسي، حيث ستضم موسكو أرض تبلغ مساحتها 90 ألف كيلو متر مربع أي حوالي 15% من أراضي أوكرانيا.

ومن المتوقع أيضا أن يلقي بوتين خطابا يوم الجمعة، ويلتقي مع المسؤولين المعنيين في المناطق الأربعة التي ستنضم لروسيا بما فيها منطقة زابوريجيا، وتعهد حلفاء أوكرانيا، الأمريكيين والأوروبيين، بالإضافة إلى دول أخرى، بأنهم لن يعترفوا بالقرار.

أهمية ضم الأراضي الأوكرانية بالنسبة لروسيا

يقول روجور مورهاوس، مؤرخ بريطاني متخصص في تاريخ ألمانيا وأوروبا الوسطى في حوار مع صحيفة «تايم»: «الغرض من ضم موسكو للأراضي الأوكرانية هو في الأساس، إعطاء مؤيدي روسيا، في الخارج والداخل، شيئا للدفاع عنه، حتى لأنفسهم».

ويضيف مورهاوس أن بالنسبة لبوتين، هناك فوائد تكتيكية لضم الأراضي الأوكرانية، حيث سيعزز وجوده في تلك المناطق وسيستطيع فرض سيطرته على إقليم دونباس.

ويقول المؤرخ البريطاني: «ما نراه هو محاولة لتجميد خط المواجهة في هذه المرحلة»، مشيرا إلى أن القيام بذلك قبل حلول فصل الشتاء قد يسمح لبوتين بإعادة تنظيم جهوده الحربية وتنشيطها استعدادا لفصل الربيع.

اللجوء إلى المكاسب الإقليمية

ويضيف مورهاوس: «وربما لسبب وجيه، ليس لدى موسكو الكثير لتظهره فيما تسميه العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مضيفا أن في ظل الهجوم المضاد الدراماتيكي الذي قامت به القوات الأوكرانية، يبدوا أن الرئيس الروسي يلجأ إلى المكاسب الإقليمية عبر إجراء الانتخابات».

تعبئة القوات الروسية

ويقول المؤرخ البريطاني: «بضم الأراضي الأوكرانية، يمنح بوتين نفسه مزيدا من التبرير للتعبئة – في ظل المعارضة التي يلقاها حاليا بخصوص هذا الشأن، حيث سيتغير دافع الحرب بالنسبة للجنود بما لا يدعم الغزو، بل سيدافعون أيضا عن الأراضي ذات السيادة التي اكتسبتها روسيا».

تقويض الدعم الغربي لأوكرانيا

وفي نفس السياق يضيف مورهاوس: «ربما يكون السبب الأكثر أهمية بضم بوتين للأراضي الأوكرانية هو محاولة تقويض الدعم الغربي لأوكرانيا»، حيث هدد بوتين باستخدام «جميع الوسائل المتاحة» لحماية الأراضي ذات السيادة الروسية، حيث سيستوجب على الحكومات الداعمة لأوكرانيا، والتي لم تعترف بشرعية ضم موسكو لتلك الأراضي، أن تفكر مرتين قبل دعم أي عمل عسكري، حيث سيدرك الجميع حقيقة أن الكرملين يعتبر هذه الأراضي الآن جزءا من روسيا.

يذكر أن روسيا أجرت استفتاءات لضم الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية جنوب وشرق أوكرانيا، وانتهت بنتيجة 97% لصالح ضم الأراضي لروسيا الاتحادية، ويترأس اليوم الرئيس بوتين حفل توقيع لضم تلك الأراضي رسميا.