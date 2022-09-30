أوكرانيا: قادرون على إنهاء الحرب في يناير حال استعدنا «دونيتسك ولوهانسك»

قال رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيلو بودلياك، إنه واثق من أن الحرب الروسية في أوكرانيا، ستتوقف بعد استعادة مقاطعة «لوهانسك ودونيتسك» الشرقية، مضيفا أن القوات الأوكرانية ستستعيد البلاد بأكملها - حتى الأراضي التي فقدت قبل غزو فبراير - في غضون أشهر فقط، وفقا لما أوردته صحفية «إكسربيس» البريطانية.

ولفت بودلياك، إلى أنه بمجرد سقوط منطقتي دونيتسك ولوهانسك، فإنه من المتوقع أن تنتهي الحرب في شهر يناير، منوها بأن الأراضي المحررة ستعود لأوكرانيا بالكامل وفقا للحدود المعترف بها دوليا لعام 1991.

عدد المركبات القتالية وقاذفات الصواريخ يحسم الحرب

وأضاف أن إمداد الغرب المستمرة بالأسلحة سيلعب دورًا حاسمًا في نجاح العمليات العسكرية، لافتا إلى أن موعد انتهاء الحرب يعتمد على عدد المركبات القتالية وقاذفات الصواريخ التي يمكن الحصول عليها.

وأكد أن سقوط أي من المدينتين «لوهانسك» أو «دونيتسك»، سيؤدي بشكل حاسم إلى إحباط كل محاولات موسكو في السيطرة على أوكرانيا، متابعا: «ستنهار أحلام روسيا على أيدي الأوكرانيين».

ضم الأراضي الجديدة لروسيا سيمنع إمدادت الغرب إلى أوكرانيا

وفي السياق، تمكنت كييف من استعادة منطقة خاركيف الشمالية الشرقية، فيما تكمل القوات الأوكرانية الآن هجومًها المضاد في المقاطعتين الشرقيتين.

وفي وقت سابق، اعترف «بوتين»، من جانب واحد بجمهورية لوهانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية في الأيام التي سبقت الحرب.

ويحاول الكرملين، ضم الجمهوريتين المدعومتين من روسيا، وكذلك خيرسون وزابرويجيا عبر استفتاءات، وصفها الغرب والولايات المتحدة بالزائفة.

ويقول الخبراء للصحيفة، إن ضم الأراضي الجديدة من شأنه أن يردع الغرب عن تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا في دفاعها عن سيادتها في تلك المناطق.

انتصار أوكرانيا سيفرض الحلول السلمية

وصرح لأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، أن روسيا من المرجح أن تستخدم الاستفتاءات للادعاء بأن الأراضي الروسية تتعرض لهجوم بأسلحة الناتو.

وأضاف «ستولتنبرج»، أن «ما نحتاج للاستعداد له هو أن روسيا ستستخدم هذه الأصوات الزائفة لزيادة تصعيد الحرب في أوكرانيا»، موضحا أن رد الناتو هو تكثيف الدعم للأوكرانيين للعمل على إنهاء الحرب في ساحة المعركة بشكل أكبر، وخصوصا إذا استعادت أوكرانيا أراضيها، ستكون المرحلة المقبلة من الحرب هي الجلوس على طاولة المفاوضات ووضع حد لنهاية المعارك.