اليوم.. «الكرملين» يستضيف مراسم توقيع اتفاقيات انضمام 4 مناطق إلى روسيا

تستضيف الرئاسة الروسية الكرملين، اليوم الجمعة مراسم توقيع اتفاقيات انضمام جمهوريتي «دونيتسك» و«لوجانسك» الشعبيتين ومقاطعتي «خيرسون» و«زابوريجيا» إلى روسيا، وسيشارك فيها بوتين والبرلمانيون، وفقًا لما ذكرته شبكة روسيا اليوم الإخبارية الروسية.

موقع الرئاسة الروسية ينشر وثائق الاعتراف بـ«خيرسون» و«زابوريجيا»

وأمس الخميس، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مراسيم تعترف بمقاطعتي «خيرسون» و«زابوريجيا» كأقاليم مستقلة.ونشرت وثائق الاعتراف بمقاطعتي«خيرسون» و«زابوريجيا» على موقع الرئاسة الروسية «الكرملين».

وقالت‏ وسائل إعلام روسية، إن مرسوم الاعتراف باستقلال خيرسون وزابورويجيا يعد خطوة قبل دمج المنطقتين رسميا مع موسكو، وفقا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

من جانبها، وردت، «وكالة الطاقة الذرية»، معدات لأوكرانيا بهدف المساعدة في ضمان سلامة المنشآت النووية، وقال المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي، إن تم تسليم المعدات التي تبرعت بها السويد لأوكرانيا، أمس الأول الأربعاء.

جروسي: معدات اشترتها «الطاقة الذرية» ستصل إلى أوكرانيا خلال أيام

وأشار جروسي، إلى أن المعدات التي اشترتها «وكالة الطاقة الذرية» بدعم من فرنسا والولايات المتحدة ستصل في الأيام القادمة.

بدورها، تستأنف شركة «جازبروم» الروسية، اليوم الجمعة، شحنات الغاز عبر خط أنابيب قوة سيبيريا إلى الصين بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الوقائية الدورية التي استمرت في الفترة من 22 إلى 29 سبتمبر الجاري.

بدوره، أعرب نائب المندوب الروسي لدى منظمة «الأمم المتحدة»، دميتري بوليانسكي، عن خيبة أمل بلاده إزاء تأجيل الرئاسة الفرنسية لـ«مجلس الأمن الدولي»، جلسة طالبت بها «موسكو» بعقدها بشكل طارئ، حول حادث تسرب الغاز من خطوط أنابيب «السيل الشمالي».وأعلنت فرنسا، في وقت سابق، تأجيل الجلسة من 29 إلى 30 سبتمبر، وذلك بسبب كثافة جدول الأعمال.