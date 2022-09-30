وزير العدل النرويجي: سنعلن حالة التأهب على الحدود الروسية

قال وزير العدل النرويجي، إن الدولة ستشدد الرقابة على الحدود مع روسيا تزامنًا مع إعلان حالة التأهب، ملمحًا إلى إمكانية فرض حظر على دخول المواطنين الروس إلى النرويج، وفقًا لما نقلته قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وصول الدفعة الأولى من جنود التعبئة

وتستضيف الرئاسة الروسية الكرملين، اليوم، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام جمهوريتي دوينتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا، إلى روسيا وسيشارك فيها بوتين وأعضاء البرلمان.

وأعلنت قوات دونيتسك الموالية لروسيا، أن الدفعة الأولى من الجنود الروس المشمولين بالتعبئة وصلوا إلى إقليم دونباس، جنوب شرق أوكرانيا.