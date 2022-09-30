هيثم نبيل يقدم تتر مسلسل «دوبامين» وأغنيتين داخل العمل

انتهى المطرب والملحن هيثم نبيل من تسجيل 3 أغنيات خاصة بمسلسل «دوبامين»، والذي يعرض بداية من السبت المقبل على شاشة قناة cbc، وهو من تصوير إخراج رؤوف عبدالعزيز وتأليف محمد جلال، وبطولة ريم مصطفى، محمد كيلاني، باسل الزارو، وبسنت شوقي، وتيام مصطفى قمر.

ويغني هيثم نبيل أغنية تتر المسلسل، وهي «حكاوي الحب»، من ألحانه وكلمات سارة سعيد، كما يغني أغنيتين داخل أحداث المسلسل هما «قلبك سكت» من ألحانه وكلمات كريم سامي، وأغنية «يا صدمة قلبي» من ألحانه وكلمات سارة سعيد، وجميع أغاني المسلسل من توزيع هيثم نبيل.

معلومات عن الفنان هيثم نبيل

ويعد هيثم نبيل أكتر فنان مصري شارك مؤخرا في صناعة أغاني المسلسلات، إذ قدّم العديد من الأغاني داخل المسلسلات والتترات خلال السنوات الأخيرة، والتي لاقت نجاحا ورواجا كبيرين، من أبرزها أغاني تترات مسلسلات «لؤلؤ»، «البرنس»، «نسل الأغراب»، «ولد الغلابة»، «دايما عامر»، وغيرها من الأعمال الدرامية، وهو ما جعله يشتهر بلقب رائد أغاني المسلسلات في السنوات الأخيرة.