هيثم نبيل: التعاون مع مهند عماد في «دايما عامر» أسعدني كثيرا (فيديو)

أعرب الفنان هيثم نبيل، عن سعادته بتلحين أغنيات مسلسل دايما عامر، مشيدًا بالطفل مهند عماد من ذوي الهمم: «من أصعب الكواليس، لأن مهند غنى أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية قادرون باختلاف، وطلب منه مهند أن يشارك معه في المسلسل، وأوفى مصطفى شعبان بوعده».

أضاف نبيل في حواره مع الإعلامية غدير حسان، مقدم برنامج «زي كل سنة»، عبر أثير راديو 9090: «كنت سعيدا بالتعاون مع مهند عماد، فهو طفل رائع، ولديه موهبة مميزة».

مجدي الهواري

وفي وقت سابق، أعلن المخرج مجدي الهواري، انتهاء تصوير مسلسل دايما عامر، إذ نشر مجموعة صور من آخر مشاهد المسلسل والتي تتضمن تخرج الطلاب.

جاء ذلك، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكتب معلقا على الصورة التي نشرها، قائلا: «فركش.. ما توفيقي إلا بالله أتقدم بخالص التهاني والشكر لكل صغير وكبير شارك في هذا العمل من كاست ممثلين ونجوم ومشروع نجوم، من طلبة الناشيونال والانترناشونال وفريق العمل، وبقولكم معلش تعبتكم معايا، بس يا رب يكون أستاهل التعب».

ووجه مخرج المسلسل، الشكر لشركة الإنتاج والمنتج كامل أبو علي وقناة on tv وقناة الحياة، التصوير والمونتاج والإنتاج والإخراج، المؤلفين والـبروديوسر والديكور والموسيقى، الأزياء والاستعراضات والصوت والمكساج والإضاءة، الكاميرا وطاقم السكند يونت وشركات متخصصة في خدمات ما بعد التصوير والسوشيال ميديا والفوتوغرافيا والألوان والخدمات.