مصرع شخص بطلق خرطوش في قرية الدبابية بالمنوفية

شهد مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، مصرع شخص بطلق خرطوش، وجرى نقله إلى مستشفى بركة السبع لمحاولة إنقاذ حياته ولكنه توفي متأثرا بالإصابة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية عقب تلقيها إخطارا لمكان الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل مقتل شخص بطلق خرطوش

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز بركة السبع، تبين أن المتوفى يدعى «ح.ع» ويبلغ من العمر 40 سنة، ومقيم بقرية الدبايبة، وتبين إصابته بطلق خرطوش في الصدر، وتباشر جهات الأمن تحقيقاتها لكشف غموض الواقعة ومعرفة تفاصيلها.

وتلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بمصرع شخص إثر إصابته بطلق خرطوش، ويدعى «ح.ع»، 40 سنة، ومقيم بالدبايبة بدائرة المركز، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

قانوني يوضح العقوبة

من جانبه أكد المحامي محمد مسلم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عقوبة القتل تختلف في القانون من حالة إلى أخرى، وتصل إلى الإعدام في بعض الحالات، مشيراً إلى الحكم على القضية يكون في يد هيئة المحكمة، والتي تتخذ الحكم الذي تراه مناسبا في كل جريمة، بحسب تفاصيل الواقعة.