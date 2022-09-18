جريمة مهندس الدقي تزج به خلف القضبان 25 عاما.. غدر بصديقه

تقاسما الصديقان الطعام سويًا، ولم يكن يضع الضحية في حساباته أن خلافات وقتية بينه وبين صديقه الذي يعمل مهندسا، ستجعل نهاية حياته على يديه، ويسطر آخر فصوله بهذا الشكل المأساوي الذي حدث داخل إحدى الشقق في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة، والتي عاقبت محكمة جنايات الجيزة المتهم، مساء أمس السبت، بالسجن المؤبد.

خلافات سبب ارتكاب الجريمة

في لحظة غدر سيطر بها الشيطان على عقل المتهم «محمد، مهندس معماري»، وجعله يتجرد من كافة الأعراف الإنسانية، فاستدرج صديقه إلى إحدى الشقق في منطقة الدقي بعدما تمكن الغل من صدره تجاهه وأضمر في نفسه أن يتخلص منه لينتهي من الخلافات الدائمة فيما بينهما.

خطة المتهم للتخلص من المجني عليه

الخطة وضعها المتهم قبل عدة أيام من ارتكابه الجريمة وأخذ الشيطان يراوده عن نفسه، حتي قرر أن ينفذها، فطلب من صديقه أن يذهب إليه حتى ينهيان الخلافات التي دبت بينهما في الفترة الأخيرة، ولكن المتهم كان قد أعد الأدوات التي سيتخلص بها من ضحيته سلاح أبيض «سكين»، فاستغاثات المجني عليه وتوسلاته لم تمنع صديقه من قطع كل مواثيق الصداقة وأكمل جريمته.

دار الحديث بين الصديقين حول المشاكل فيما بينهما ولكن الحوار تحول إلى جدال ومشاجرة انتهت باشتباكات بالأيدي وغرز السكين في صدر الضحية، وبعد أن تأكد المتهم من أن صديقه الذي آمنه على حياته صعدت روحه إلى بارئها، لتسطر أبشع الجرائم التي يهتز لها عرش الرحمن، ترك الشقة وفر هاربًا.

ظهور رائحة الجثة

وبعد مرور أيام على ارتكاب الجريمة، وتعفن الجثة بدأت رائحتها تطارد سكان العقار الذين قرروا إبلاغ قسم شرطة الدقي عن انبعاث رائحة كريهة من داخل الشقة، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وبكسر باب الشقة تبين وجود جثة في حالة تعفن رمي، لشاب في العقد الثالث من عمره وسط بركة من الدماء ومصاب بعدة طعنات في أنحاء جسده.

اعترافات المتهم بقتل صديقه

وبعمل التحريات حول علاقة المجني عليه، وفحص كاميرات المراقبة تبين وجود المتهم في وقت معاصر بمكان الجريمة، وهو ما يجعل الشبهات تحوم حوله، وعليه أمرت الأجهزة الأمنية بالقبض، وبتضييق الخناق عليه، اعترف تفصيليًا بارتكابه للواقعة بسبب وجود خلافات فيما بينه وبين صديقه وأثناء إتفاقهم على حلها حدثت مشادة كلامية فيما بينهما انتهت بإستلاله سكين وتسديد عدة طعنات له أودت بحياته.

السجن المؤبد

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهم أمرت بإحالته إلى محكمة جنايات الجيزة، التي قضت بمعاقبته مساء أمس السبت، بالسجن المؤبد، عما أُسند إليه من اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.