«تموين كفر الشيخ»: المخابز تعمل بكامل طاقتها مع أول يوم دراسي

أكد المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين، بمحافظة كفر الشيخ، أن جميع مخابز العيش البلدي بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها بداية من الخامسة صباح يوم السبت؛ لتوفير العيش للمواطنين خاصة مع أول يوم للعام الدراسي الجديد، الذي غدا السبت في المحافظة.

حملات مكثفة

وأضاف «عماد»، لـ«الوطن»، أنّ الحملات التموينية مستمرة منذ فجر غد وحتى مساء اليوم بهدف المرور على المخابز للعيش البلدي وضبط المخالفين جراء نقص وزن رغيف العيش أو التلاعب في جودة المنتج المعروض للمواطنين بكل إرجاء المحافظة.

حملات تموينية

وأوضح أنّ الحملات التموينية لضبط الأسعار والمواد الغذائية المباعة سواء في الأسواق أو المحلات التجارية خارج التعريفة أولية مهمة، بهدف محاربة جشع بعض التجار، الذين يقومون برفع بعض أسعار السلع والمواد الغذائية مع بداية العام الدراسي.

يذكر أنّ مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ استعدت لاستقبال 859 ألفا و716 طالبًا، منهم 768 ألفا و431 طالبًا وطالبة في التعليم العام بـ2144 مدرسة، تضم 196 ألفًا و469 فصلًا، و91 ألفًا و285 طالبًا وطالبة في التعليم الفني بـ97 مدرسة تضم 2042 فصلا، بإجمالي 2241 مدرسة للتعليم العام والتعليم الفني، بواقع 18 ألفًا و538 فصلًا، إضافة لتنظيف المدارس ورفع العلم أعلى المدارس.