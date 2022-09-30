دبلوماسي روسي سابق: استمرار تسليح أوكرانيا قد يدفع بوتين لخيارات إضافية

تبدأ مراسم حفل توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لضم أربعة مناطق أوكرانية، خلال أقل من ساعة، والتي سيجتمع فيها مع المسؤولين المعنيين بتلك المناطق.

تفاصيل المرحلة الثانية من العملية العسكرية الروسية

ومن المنتظر أن يلقي بوتين خطابا يعلن فيه تفاصيل المرحلة الثانية من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ويقول الدبلوماسي الروسي السابق ألكسندر زاسيبكين في مداخلة مع قناة «سكاي نيوز عربية»، إن إعلان انضمام الأراضي الأوكرانية سيدخل الشعب الروسي مرحلة جديدة، حيث سيتخلص من مرحلة انعدام الأيدولوجية مضيفا: «بانضمام تلك المناطق ستعطي الشعب الروسي دافعا قويا تجاه التمسك بالمشاعر الوطنية».

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن شعب دونباس أظهر صمودًا صلبًا على مدار 8 سنوات، ويستحق أن يصبح مواطنا روسيا بجدارة بعد أن تحمل سنوات الحرب الأخيرة في أوكرانيا، وأضاف أن خطاب الرئيس الروسي سيحمل معالم الفترة المقبلة وكل ما يجب علينا الآن هو انتظار الخطاب.

التصدي لمحاولة إعادة الاستيلاء على الأراضي التي ستضمها موسكو

وقال الدبلوماسي الروسي: «التعبئة الجزئية التي تجريها روسيا لها أهمية في ردع أي محاولة أوكرانية لإعادة الاستيلاء على الأراضي التي ستضمها موسكو»، وأضاف أن الحديث عن استخدام الأسلحة النووية هو حديث يردده الإعلام الغربي، وليس حديثا روسيا، وأن ما يجري الآن في أوكرانيا سيستمر في نفس الإطار، وحذر الدبلوماسي الروسي من أن استمرار دعم أوكرانيا بالسلاح الذي يهدد عمق روسيا قد يدفع روسيا إلى اتخاذ خطوات إضافية.

وعن اعتراف الدول الغربية بضم المناطق الجديدة يقول زاسيبكين: «روسيا تضم تلك المناطق من أجل سكانها وليس لجذب اعتراف الدول الغربية بالخطوات التي تتخذها موسكو والغرب يواجه روسيا عبر أوكرانيا في كافة المجالات».

يذكر أن روسيا ستبدأ مراسم حفل توقيع ضم 4 مناطق أوكرانية للاتحاد الروسي، الخطوة التي يراها الغرب إعلان فشل موسكو في تحقيق أهدافها من العملية الخاصة الروسية.