المخابرات الروسية: نمتلك أدلة تدين الغرب في تفجير خطي «نورد ستريم»

صرح رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي، سيرجي ناريشكين، اليوم الجمعة، أن روسيا لديها دلائل تؤكد دور الغرب في التصدعات التي حدثت بخطي أنابيب نورد ستريم تحت البحر والتي تهدد بإخراجها من الخدمة، وفقا لما أوردته صحفية «سكاي نيوز» العربية.

واتهم «ناريشكين»، الغرب أيضا بالقيام بكل ما في وسعه للتستر على مرتكبي ما وصفته موسكو بأنه هجوم إرهابي على خط الأنابيب.

اتهام مباشر للغرب بتنفيذ الانفجارات بخط نورد ستريم

ولم يذكر «ناريشكين» في تصريحاته نوعية الدلائل التي تمتلكها موسكو لإثبات إدانة الغرب في هذا الأمر، فضلا عن أن هذه التصريحات تعد اتهام أكثر مباشرة للغرب من جانب مسؤول روسي كبير.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، إن التخريب غير المسبوق في خطي أنابيب نورد ستريم هو عمل من أعمال الإرهاب الدولي.

الاتحاد الأوربي يطلق تحقيقا للوقوف على ملابسات الانفجارات

وأطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقا في سبب التسريبات بخطي أنابيب نورد ستريم 1 و2، مشتبهاً في أن الأضرار التي حدثت قبالة سواحل الدنمارك والسويد ناتجة عن تخريب.

وألمح المسؤولون في موسكو أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة ربما يكونوا السبب وراء ذلك الهجوم، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس، إن واشنطن ستستفيد من تعطل خطوط الأنابيب.

جدير بالذكر أن خطي نورد ستريم 1 أو 2 لم يكونا قيد التشغيل عند اكتشاف التصدعات، إلا أنهما يحتويان على غاز.

التسرب في خط نورد ستريم سيتوقف الإثنين المقبل

وتوقعت شركة نورد ستريم إيه.جي، المشغلة لخط أنابيب نورد ستريم 1، أن يتوقف تسرب الغاز بحلول الإثنين المقبل، مشيرة إلى أنها غير قادرة على الوصول إلى المنطقة لتقييم حجم الضرر.