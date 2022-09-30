روسيا: سنلعن ضم منطقتين جديدتين بعد ترسيم الحدود الجديدة

صرحت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، بأنها قريبا ستعلن ضم منطقتين جديدتين، عقب تحديد الحدود الجديدة للبلاد، وفقا لما أوردته «العربية الإخبارية» في خبر عاجل منذ قليل.

إعلان ضم مناطق جديدة إلى روسيا

ومن المقرر، أن يعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم ضم أربعة مناطق جديدة إلى الحدود الروسية، لافتا إلى أن أي هجوم على الأراضي المنضمة حديثا إلى روسيا، سيمثل هجوما على الأراضي الروسية.

بوتين يحذر من التعدي على الأراضي الروسية

وأجرت السلطات الروسية استفتاءً في المناطق الأربعة حول الانضمام إلى روسيا، وجاءت أغلبية النتائج بالموافقة على الانضمام.

وحذر «بوتين» من أن أي تعدٍ على الأراضي الروسية، سيسمح لموسكو باستخدام جميع أسلحتها من أجل الدفاع عن الأراضي، بما في ذلك الأسلحة النووية.